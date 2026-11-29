Cristian Jerónimo, cosecretario general de la central obrera, adelantó que la medida incluirá cuatro horas de cese de actividades y asambleas en todo el país.

Hoy 15:34

La Confederación General del Trabajo (CGT) prepara una jornada nacional de protesta antes del 20 de diciembre, que incluirá cuatro horas de cese de actividades y asambleas en los distintos sectores laborales. La medida será debatida esta semana durante una reunión del consejo directivo de la central obrera.

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El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, explicó que la iniciativa será el punto de partida de un plan de lucha progresivo, en el que no se descarta la posibilidad de avanzar hacia un paro general.

"La idea es hacer una jornada de protesta que va a iniciar con cuatro horas, con todos los sectores, con un cese de actividades y asamblea en cada sector y en todo el país", manifestó el dirigente sindical.

Jerónimo explicó que la decisión de no comenzar con un paro de 24 horas responde a las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores y al impacto que podría generar la pérdida de una jornada laboral sobre sus ingresos.

"Nosotros no queremos hacerle perder un día de trabajo a un compañero que después no lo recupera y que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes", sostuvo.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de incrementar la intensidad de las protestas: "Nadie descarta que esto después termine en una medida mucho más grande".

Si bien todavía no se estableció una fecha definitiva, el dirigente confirmó que la intención de la central sindical es concretar la jornada antes del 20 de diciembre.

Fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional

Durante sus declaraciones, Jerónimo cuestionó los resultados de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei y manifestó su preocupación por las condiciones del mercado de trabajo.

"La mirada es una situación muy difícil, desoladora, muy crítica y con un retroceso en el ámbito laboral muy fuerte", expresó.

El referente gremial también apuntó contra las políticas económicas del Ejecutivo, al considerar que afectan el desarrollo industrial y no ofrecen previsibilidad a los trabajadores.

"Se está destruyendo nuestra industria nacional. La verdad que hay cero previsibilidad, cero esperanza de que la Argentina tenga un crecimiento que beneficie al conjunto de los ciudadanos", afirmó.