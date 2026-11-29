El accidente ocurrió este domingo en el barrio Alomo, sobre avenida San Martín.

Hoy 15:43

Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo en la ciudad de Quimilí, donde un automóvil terminó incrustado contra el tapial de una vivienda ubicada sobre la avenida San Martín, en el barrio Alomo.

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Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra la propiedad, lo que provocó importantes daños en la estructura del frente.

Tras el impacto, efectivos policiales acudieron al sector para intervenir y realizar las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se brindó información oficial sobre el estado de salud del conductor ni sobre la posible existencia de otras personas heridas.

Las circunstancias que provocaron el accidente continúan bajo investigación.