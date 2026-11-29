La exposición «La Banda en el tiempo nos une: Historia, cultura y encuentro» abrirá sus puertas el martes 1 de diciembre en el Tren al Desarrollo.

Hoy 18:54

La ciudad de La Banda tendrá una nueva propuesta para recuperar y poner en valor su identidad cultural. El próximo martes 1 de diciembre, a las 10, se realizará la apertura de la muestra «La Banda en el tiempo nos une: Historia, cultura y encuentro», en el Salón de Usos Múltiples del Tren al Desarrollo.

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La exposición es organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Banda, a través de las áreas de Turismo, Museo Histórico «Lázaro Criado» y Patrimonio Histórico. Permanecerá abierta al público hasta el lunes 7 de diciembre y podrá visitarse todos los días, de 8 a 20.

La propuesta reunirá fotografías y obras pictóricas de Jorge Llugdar y Marcelo Irineo Gallardo, mediante las cuales los visitantes podrán acercarse a distintos momentos de la historia bandeña y conocer aspectos de la flora y fauna de la región.

La memoria de los vecinos, protagonista de la iniciativa

La jornada también marcará la presentación oficial del área de Patrimonio Histórico, que comenzará a desarrollar sus actividades con una convocatoria abierta a la comunidad.

La iniciativa invita a los vecinos a colaborar con la reconstrucción de la memoria colectiva mediante el aporte de testimonios, recuerdos, fotografías y documentos familiares. Estos materiales permitirán recuperar historias barriales, identificar personas en imágenes antiguas y preservar acontecimientos que forman parte de la identidad de la ciudad.

El proyecto busca articular el trabajo del Museo Histórico, Patrimonio Histórico y Turismo. Mientras el museo tiene como objetivo conservar y acercar el patrimonio documental a la comunidad, el área de Patrimonio Histórico promoverá la participación ciudadana en el cuidado de ese legado y Turismo contribuirá a difundir la historia local.

A través de esta propuesta, la gestión del intendente Llamil Abdala busca fortalecer las actividades culturales y la preservación del patrimonio histórico de La Banda, con la participación de los vecinos como protagonistas de la construcción de su propia historia.