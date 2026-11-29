Los sospechosos se movilizaban en una motocicleta de 110 cilindradas. Durante un recorrido por la zona, los efectivos encontraron parte de los elementos sustraídos. La investigación continúa para identificar y localizar a los responsables.

Hoy 18:54

Un robo de encomiendas en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus movilizó a efectivos policiales, quienes lograron recuperar parte de los productos sustraídos a la empresa de transporte Buspack. Por el hecho, buscan identificar a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

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Según la información policial, los sospechosos circulaban en un rodado de 110 cilindradas cuando habrían sustraído las encomiendas. Tras conocerse lo sucedido, se desplegaron recorridos preventivos por distintos sectores cercanos a la terminal con el objetivo de localizar a los responsables.

Durante las tareas de búsqueda, los uniformados encontraron, a pocos metros del lugar, una caja que contenía cinco envases de un producto identificado como ORMUS, comercializado bajo la denominación de "Oro Monoatómico". Los elementos se encontraban en buen estado de conservación.

Luego de verificar que los productos correspondían a parte de la mercadería denunciada como sustraída, fueron restituidos al responsable de las encomiendas de la empresa Buspack, tras cumplirse las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas por el hecho.

En el procedimiento intervino personal de la Subcomisaría Sargento Cabral, mientras que la Fiscalía de turno dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la participación del área de Investigaciones. Las averiguaciones continúan para identificar y localizar a los dos sospechosos.