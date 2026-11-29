Los futbolistas argentinos fueron protagonistas del contundente triunfo por 4-0 ante Monza, que dejó al conjunto capitalino a solo dos puntos del líder de la Serie A.

Hoy 18:20

Matías Soulé y Santiago Castro fueron determinantes en una nueva victoria de la Roma, que este domingo goleó por 4-0 a Monza en el estadio Olímpico, por la 13ª fecha de la Serie A de Italia, y continúa firme en la pelea por el título.

El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo mediante el neerlandés Donyell Malen, quien posteriormente asistió a Soulé para ampliar la diferencia.

A los 24 minutos, el delantero marplatense dejó atrás a su marcador y sacó un remate cruzado de zurda para establecer el 2-0. Apenas doce minutos después, el argentino volvió a lucirse con un espectacular disparo desde afuera del área que se metió en el ángulo.

Soulé se retiró ovacionado por los hinchas locales a los 13 minutos del complemento, cuando fue reemplazado por su compatriota Paulo Dybala.

La goleada se completó en tiempo de descuento gracias a Santiago Castro, quien había ingresado en lugar de Malen y aprovechó una asistencia de Daniele Ghilardi para sentenciar el encuentro.

Por su parte, Leonardo Balerdi fue titular en el conjunto capitalino, mientras que Nahuel Molina permaneció en el banco de suplentes. En Monza ingresó Exequiel Zeballos durante la segunda mitad.

Con su doblete, Soulé alcanzó los seis goles y seis asistencias en 18 partidos oficiales de la temporada, superando los registros que consiguió durante su primera campaña con la camiseta de la Roma.

El conjunto de Gasperini, que permanece invicto en el campeonato italiano, llegó a los 33 puntos y quedó como único escolta de Lazio, que lidera la tabla de posiciones con 35 unidades.

La Loba continúa ilusionada con volver a conquistar el Scudetto, un título que no consigue desde la temporada 2000/01.