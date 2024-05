Pensando en Central Córdoba, Diego Martínez debe rearmar la defensa de Boca

El Xeneize visitará al Ferroviario este domingo y el DT tendrá que recurrir a algún juvenil para la última línea ante la gran cantidad de bajas.

Después del empate con sabor a derrota ante Fortaleza, Boca Juniors debe pasar la página rápidamente, ya que este domingo visitará a Central Córdoba por la segunda fecha de la Liga Profesional. Para este encuentro, el técnico Diego Martínez enfrenta un desafío importante: reconstruir la defensa, una zona ya afectada por varias bajas, y que ahora suma una nueva preocupación debido a la lesión de Nicolás Figal en el partido contra los brasileños.

Antes del enfrentamiento con Fortaleza, el Xeneize ya había perdido a Marcos Rojo, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda antes del compromiso en Paraguay contra Sportivo Trinidense. A esta baja se sumó la de Aaron Anselmino, quien sufrió la misma lesión en el mismo músculo, también ante Sportivo Trinidense, aunque en el primer encuentro disputado en La Bombonera, donde anotó el gol de la victoria.

Anselmino, de 19 años y originario de Bernardo Larroudé, estaba listo para regresar, habiéndose reincorporado al grupo el fin de semana pasado. Sin embargo, en la práctica del lunes se resintió de la lesión y estará fuera de acción por lo que resta del semestre.

Además, Nicolás Valentini dejó de ser una opción desde hace un tiempo, ya que su contrato con el club finaliza en diciembre y fue apartado del equipo después de no aceptar las condiciones de renovación. Aunque las negociaciones no están cerradas, no avanzaron y no estará disponible contra Central Córdoba.

El panorama se complicó aún más cuando Figal, quien duró solo un tiempo en cancha contra Fortaleza debido a una molestia en la zona posterior del talón izquierdo, tuvo que abandonar el entrenamiento del jueves para hacerse estudios que confirmaron una lesión muscular. Será baja por al menos dos semanas.

Ante esta situación, Boca llega con urgencias en la defensa al duelo contra Central Córdoba. Para la zaga solo están disponibles Cristian Lema, que podrá volver tras cumplir la fecha de suspensión por la tarjeta roja recibida frente a Estudiantes en la Copa de la Liga, y Lautaro Di Lollo, quien jugó cuatro partidos este semestre y completó el segundo tiempo contra Fortaleza.

Como alternativa aparece Mateo Mendía, convocado para el viaje a Tucumán y nuevamente en la Sudamericana, aunque todavía no debutó en Primera y tiene poca experiencia en la Reserva y el equipo Sub-20. Para el lateral derecho, Luis Advíncula seguirá siendo la apuesta, ya que con la lesión ligamentaria de Lucas Blondel no hay reemplazo disponible.

Di Lollo jugó como marcador de punta en ocasiones cuando se decidió guardar al peruano, y otra opción podría ser recurrir a la Reserva, donde Tiago Simoni, hermano de Valentini, se destacó. Sin embargo, Simoni tampoco debutó y ni siquiera fue convocado hasta ahora.