Sydney Sweeney y Amanda Seyfried presentaron el aterrador tráiler de "The Housemaid"

Protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, la película promete una historia llena de giros inesperados, secretos oscuros y un suspenso perturbador.

Hoy 12:16

La adaptación de The Housemaid, la exitosa novela de Freida McFadden dirigida por Paul Feig, presentó su primer adelanto en CinemaCon. La película está protagonizada por Sydney Sweeney en el papel de Millie, una empleada doméstica que trabaja para una familia aparentemente perfecta. Amanda Seyfried interpreta a Nina, su inestable empleadora, mientras que Brandon Sklenar da vida a su encantador esposo. Sin embargo, nada en este matrimonio es lo que parece, y Millie también guarda sus propios secretos.

Sweeney descubrió The Housemaid cuando encabezaba las listas de libros más vendidos y quedó atrapada en su historia.

"Me encanta cuando hay tantos giros inesperados", comentó Sweeney en el escenario de CinemaCon durante la presentación de Lionsgate. También destacó que los personajes son "caóticos" y "bastante perturbados".

Seyfried compartió el entusiasmo de su compañera por los elementos sorprendentes de la historia. “Llegué a lugares en los que nunca imaginé estar”, afirmó la actriz. “Exploramos terrenos desconocidos… Creamos algo realmente alocado. Lo que sucedió cuando las cámaras estaban rodando fue una locura”.

Las primeras imágenes mostradas al público confirman que la historia se torna inquietante rápidamente. En ellas, Sweeney aparece cubierta de sangre y empuñando un enorme cuchillo de cocina. En otra escena, se la ve comiendo un sándwich con una expresión perturbadora, mientras Sklenar y Seyfried alternan entre momentos de pasión y tensiones domésticas. Una ambulancia aparece en su elegante residencia, con sus luces rojas y azules parpadeando, insinuando que algo siniestro ha ocurrido. Todo esto acompañado por una inquietante canción de Nico.

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney.

Para Paul Feig, The Housemaid representa un cambio de rumbo en su carrera. Si bien es conocido por éxitos de comedia como Damas en guerra y Chicas armadas y peligrosas, también ha dirigido thrillers como Un pequeño favor y su próxima secuela Another Simple Favor.

"Amo los thrillers", confesó Feig. "Curiosamente, no veo mucha comedia". Según él, ambos géneros tienen en común la construcción de tensión hasta un punto culminante.

Sweeney, famosa por su trabajo en Euphoria y The White Lotus, se ha consolidado como una estrella de cine con éxitos como Anyone but You. Seyfried, ganadora del Emmy por su interpretación de Elizabeth Holmes en The Dropout y nominada al Oscar por Mank, también ha participado en películas icónicas como Mamma Mia! y Los miserables. Por su parte, Sklenar es conocido por su papel en 1923 junto a Harrison Ford y Helen Mirren, y próximamente aparecerá en Drop junto a Meghann Fahy.

Tras el gran éxito de la primera novela, McFadden ha continuado expandiendo la historia con varias secuelas de The Housemaid. Lionsgate presentó el tráiler durante su conferencia en CinemaCon, el evento más importante de la industria de exhibición cinematográfica, que se celebra esta semana en Las Vegas.

The Housemaid llegará a los cines el 25 de diciembre de 2025.