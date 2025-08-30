Una joven chofer de aplicación fue asesinada durante un intento de robo en La Matanza

En un violento intento de robo, una joven de 24 años fue asesinada mientras realizaba su trabajo como conductora de aplicación. La indignación en la zona llevó a los vecinos a cortar la Ruta 3 en reclamo de justicia.

Hoy 12:51

Otro hecho de inseguridad ocurrió este sábado en el partido bonaerense de La Matanza, donde una joven de 24 años fue asesinada durante un intento de robo. En el caso ya tomó intervención la Justicia, que intenta identificar al homicida a través las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los testigos, que dicen saber quién es el sospechoso.

El hecho ocurrió entre la 1 y las 2 de la madrugada. Fue en la localidad de González Catán y mientras la víctima, identificada como Candela Santa María, trabajaba como chofer de una aplicación.

“Le hicieron una cama”, contó su primo Fernando en diálogo con TN, quien explicó que el crimen sucedió cuando ella se dirigía a levantar a un pasajero que había solicitado el viaje.

Al llegar a la intersección de las calles Calderón de la barca y La Bastilla, donde estaba el punto de encuentro con el supuesto usuario, este la asaltó a mano armada y disparó contra ella para robarle su celular.

Según contaron sus familiares a la prensa, Candela estaba a bordo de su vehículo Fiat Cronos cuando fue interceptada por el delincuente. El vehículo se lo había comprado recientemente y aún lo estaba pagando en cuotas. Para terminar de abonarlo, había decidido empezar a hacer traslados con distintas aplicaciones de viajes, ya que le generaban un ingreso extra.

Tras el hecho, familiares y amigos de Candela convocaron una marcha para pedir Justicia. Desde la mañana de este sábado, tanto allegados a la víctima como vecinos y autoconvocados cortan la Ruta 3, en el kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para hacer el reclamo.

En el marco de la manifestación, su primo Fernando habló con TN y aseguró que ellos ya identificaron al presunto homicida, que está prófugo.

“Lo tenemos identificado y le pasamos la información a la policía. Mi prima era muy conocida. Compro un Fiat Cronos cero km, a pagar. Hacía trabajitos para pagarlo. Le pidieron el auto por esta aplicación porque la conocían y le hicieron la cama”, enfatizó el hombre que encabeza el pedido de Justicia en la marcha.

Y agregó: “Le robó el celular, no el auto y la mató. Seguro le robó plata. Es un fisura. Son todos fisuras. La conocían, se ve que estaban pasados de droga y la mataron. El 9 de septiembre cumplía 25 años. Fue entre la 1 y las dos de la mañana”.

El caso está a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la UFI de homicidios, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa. En este contexto, tomó testimonios de testigos y para el mediodía de este sábado continuaba recibiendo declaraciones testimoniales en la fiscalía.