Santiago será sede de la 1° Expo de Acompañamiento Terapéutico organizada por THANIYAI

La Asociación Civil llevará adelante el encuentro este viernes 5 de septiembre en la Cámara de Diputados. Contará con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, reconocidos disertantes y talleres interactivos.

Hoy 08:39

La Asociación Civil THANIYAI de Acompañantes Terapéuticos anunció la realización de la 1° Expo de Acompañamiento Terapéutico “THANIY (sanar)”, un evento inédito en la provincia que se desarrollará este viernes 5 de septiembre, de 8.30 a 18 horas, en la sede de la Cámara de Diputados, ubicada en Av. Roca Norte y Patagonia.

El encuentro fue declarado de interés provincial por la Honorable Cámara de Diputados y reunirá a acompañantes terapéuticos de todo Santiago del Estero, junto con autoridades nacionales y provinciales.

Durante la jornada, se contará con la participación de reconocidos especialistas como el Lic. Daniel Juan, autor de “AT Comunitario: saberes, técnicas y territorio en salud mental”, y el Lic. Eduardo Cossi, autor del “Manual Integral del Acompañamiento Terapéutico”, entre otros disertantes.

La Expo incluirá talleres, muestras didácticas, stands de bienes y servicios vinculados a la profesión, además de espacios de intercambio de experiencias y formación.

Desde la organización destacaron que se trata de un paso importante para jerarquizar y visibilizar el rol del acompañante terapéutico en la provincia.

