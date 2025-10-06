Condenan a perpetua a santiagueño que asesinó a su pareja en Córdoba

José Ignacio Rodríguez fue hallado culpable de haber asesinado a martillazos a su pareja, el paramédico Guillermo Ríos en la localidad cordobesa de Las Rabonas.

Hoy 08:07

Un tribunal cordobés condenó a prisión perpetua a José Ignacio Rodríguez, un joven de 22 años oriundo de Ojo de Agua (Santiago del Estero), tras hallarlo culpable del asesinato a martillazos de su pareja, el paramédico Guillermo Ríos, de 41 años, ocurrido en diciembre de 2023 en la localidad de Las Rabonas, departamento San Alberto, en el valle de Traslasierra.

El jurado popular lo declaró responsable de homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por alevosía, además de hurto calamitoso reiterado en dos hechos. El crimen, de extrema violencia, causó una profunda conmoción tanto en Villa Dolores como en las pequeñas comunidades de la región.

Junto a Rodríguez también fue sometida a juicio Rocío González, de 22 años, quien mantenía una relación paralela con el acusado. Aunque había sido imputada por homicidio, fue absuelta de ese cargo y condenada a un año y nueve meses de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento.

La decisión generó indignación en la familia de la víctima, que esperaba una condena más severa para la joven.

“Nosotros creemos que ella participó en la muerte de mi hijo, debería haber tenido perpetua como Rodríguez”, expresó con dolor Doris Pereyra, madre de Guillermo Ríos, en diálogo con la prensa.

El caso estuvo atravesado por una relación sentimental compleja y conflictiva. Según la investigación judicial, Rodríguez convivía con Ríos como pareja estable, mientras sostenía un vínculo paralelo con González. Esa tensión habría derivado en el trágico desenlace: Rodríguez atacó a Ríos mientras dormía, golpeándolo con un martillo, lo que determinó la calificación de alevosía por parte del tribunal.

Durante el juicio también se oyeron versiones contrapuestas sobre la relación entre víctima y victimario. María Jaime, madre del condenado, sostuvo que su hijo era víctima de una relación violenta: “Mi hijo lo mató porque Ríos lo tenía sometido, abusaba de él, lo controlaba y lo golpeaba”, afirmó.

El fallo marca el cierre de una causa que conmovió a Traslasierra por la brutalidad del hecho y por las tensiones emocionales que rodearon el vínculo entre los protagonistas.