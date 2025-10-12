VIDEO: Guillermo Barros Schelotto fue a buscar a Ariel Holan tras la derrota de Vélez y tuvieron que frenarlo

En un final caliente en el José Amalfitani, Vélez Sarsfield perdió 2-1 ante Rosario Central por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, en un partido que tuvo fuertes polémicas con el VAR y un tenso cruce entre los entrenadores Guillermo Barros Schelotto y Ariel Holan.

El Canalla se llevó un triunfo clave en Liniers, aunque el encuentro terminó envuelto en controversias por decisiones arbitrales en los minutos finales, que terminaron favoreciendo al conjunto rosarino. La tensión se trasladó al cierre del partido, cuando Barros Schelotto fue directamente a buscar a Holan, pero fue contenido por Brian Romero y un integrante del cuerpo técnico visitante.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que ambos técnicos no se saludaron antes del encuentro, anticipando un clima de tensión que explotó tras el pitazo final.

En conferencia de prensa, el “Mellizo” explicó el motivo de su reacción: “Estaba frustrado. Salimos a jugar un partido con el equipo que está ahí arriba también. En el segundo tiempo se jugaron 20 minutos reloj, y nosotros no hacemos tiempo; somos un equipo que busca jugar”, afirmó el DT velezano.

Luego, Barros Schelotto bajó el tono y ofreció disculpas: “Es un problema mío, no tiene nada que ver el técnico rival. Fue una reacción mía por el poco tiempo que se jugó. Le pido disculpas y nada más.”

Con esta derrota, Vélez perdió terreno en la tabla, mientras que Rosario Central sumó tres puntos fundamentales que lo mantienen en la pelea por los primeros lugares del campeonato. El próximo desafío del Fortín será buscar la recuperación ante Argentinos Juniors, mientras que el Canalla intentará sostener su racha positiva como local.