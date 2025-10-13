Triple crimen en Varela: declaró Sotacuro y dijo que nunca entró a la casa donde mataron a las chicas

El detenido amplió su declaración y volvió a decir que no sabía que iban a matar a Brenda, Lara y Morena. Aseguró que el hecho fue por el robo de droga.

Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela, volvió a prestar declaración ante el fiscal Adrián Arribas, quien investiga el caso.

El hombre, señalado como quien estuvo junto a su sobrina Florencia en el Volkswagen Fox que se habría usado como apoyo durante el hecho, dijo que no sabía que iban a matar a Brenda, Morena y Lara.

“Nunca entré a la casa donde mataron a las chicas, quiero que revisen todas las cámaras del día del crimen”, aseguró. En su testimonio, sostuvo que fue “utilizado” por Alex Roger Idone Castillo y David Morales Huamani, alias “El Loco David”, y que desconocía el verdadero objetivo de los traslados.

Relató que el 19 de septiembre manejó un Volkswagen Fox blanco junto a su sobrina Florencia e Idone, creyendo que iban a una fiesta. Mientras tanto, David y “Pequeño J” se movilizaban en una Chevrolet Tracker blanca y un Chevrolet negro.

Sotacuro afirmó que recibió órdenes telefónicas de David para mover la camioneta Tracker desde una cochera en Bajo Flores hasta un pasaje cercano. “Yo no entendía nada, pensaba que era una fiesta”, señaló ante Arribas. Horas más tarde, ya de madrugada, se reencontró con David, “Pequeño J” y un tercer joven “con la ropa manchada y sucia”, aunque aseguró que en ese momento creyó que se habían peleado.