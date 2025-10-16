El Gobierno de la Provincia entregó indumentaria a clubes que participarán del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol

La ceremonia se llevó a cabo en el Fórum Centro de Convenciones, donde también estuvo el vicepresidente de la Federación Santiagueña de Fútbol, Francisco Pece, y los representantes de las instituciones beneficiadas.

Hoy 14:21

El secretario de Deportes, Carlos Dapello, hizo entrega de indumentaria deportiva y auspicio publicitario a los 20 clubes santiagueños que participarán en el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

La ceremonia se llevó a cabo en el Fórum Centro de Convenciones, donde también estuvo el vicepresidente de la Federación Santiagueña de Fútbol, Francisco Pece, y los representantes de las instituciones beneficiadas.

Los clubes que representarán a Santiago del Estero en el próximo Torneo Regional Federal Amateur son: Central Argentino, Vélez de San Ramón, Agua y Energía, Comercio Central Unidos y Unión Santiago (Liga Santiagueña); Club Atlético Atoj Pozo (Liga Loretana); Central Córdoba (Liga Friense), Argentinos y Deportivo Río Dulce (L. Termense); Ensenada, Talleres y Sportivo Comercio (L. Quimilense); Asociación Civil Talleres y Fútbol Infantil Diego Armando (Liga del Noroeste); Defensores y Salamanca (L. Copeña); Atlético Icaño (L. Añatuyense), Asociación Social y Deportiva los Verdes Fútbol Club y Atlético Gramilla (L. Pellegrinense) y Dos Leones de Frías (Federación).

En este marco, el secretario de Deportes transmitió a los dirigentes de los clubes el afectuoso saludo del gobernador y del Jefe de Gabinete, Elías Suarez. “Esto viene a coronar un año brillante de la política deportiva que lleva adelante nuestro gobernador, pese a la durísima situación económica que el Gobierno nacional está imprimiendo y pese al recorte que han sufrido las provincias”, destacó.

A su turno, Pece, en nombre de los clubes beneficiados, agradeció el apoyo del Gobierno de la provincia al señalar: “Hace 20 años que nosotros como dirigentes deportivos hemos podido sentir un Estado presente, con el acompañamiento en todas las inquietudes y en todos los proyectos que hemos podido encarar, lo cual nos ha permitido el crecimiento y el desarrollo, sobre todo, de los clubes del interior de nuestra provincia”.

Luego de finalizar la entrega de las indumentarias y del auspicio publicitario, los presidentes de las instituciones deportivas destacaron el apoyo para participar del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

Gustavo Aranda, presidente del Club Defensores de Monte Quemado, valoró la importante ayuda “porque es muy difícil afrontar este torneo y seguir adelante sin ello”.

Por otro lado, el titular de la Ensenada de la Ciudad de Quimilí, José Cadenas, dijo: “No es un apoyo de ahora, hemos contado con ayuda de la provincia para todo el crecimiento de nuestra institución”.

“Gracias al gobernador hoy los chicos de nuestra ciudad tienen las condiciones necesarias para entrenar, para hacer deporte y salir un poco de todos los flagelos de nuestra sociedad”, agregó Cadenas.