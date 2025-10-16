La periodista Agustina Peñalva denunció por acoso al economista Walter Graziano

La periodista de C5N reveló que sufre hostigamiento desde agosto. Ya radicó tres denuncias, cuenta con un botón antipánico y pidió públicamente que cesen las agresiones.

La periodista Agustina Peñalva, integrante del canal C5N, denunció públicamente al economista Walter Graziano por una serie de hechos de acoso y hostigamiento que —según relató— sufre desde principios de agosto. La comunicadora aseguró que ya realizó tres denuncias policiales, posee un botón antipánico y se encuentra bajo medidas de protección dispuestas por la Justicia.

Peñalva relató que todo comenzó a través de mensajes insistentes en redes sociales, donde el economista le enviaba entre 20 y 30 comunicaciones diarias. “Hasta que me alerté cuando me anunció que estaba esperando el momento para encontrarme a solas. En ese momento lo bloqueé”, explicó. Sin embargo, Graziano habría continuado el hostigamiento desde otras cuentas.

La situación se volvió más grave cuando, según su testimonio, el hombre comenzó a seguirla en persona. “Se presentó en un restaurante donde estaba con amigas, y días después interceptó a mi manicurista ofreciendo un servicio de regalo”, contó. Más tarde, relató otro episodio en el gimnasio, donde Graziano se acercó con una actitud intimidante. “Actuó como si me conociera. Yo salí corriendo porque entendí que era la misma persona de los mensajes y del bar”, sostuvo.

La periodista formalizó la primera denuncia el 4 de septiembre, y desde entonces el economista habría continuado con el acoso, llegando incluso a presentarse nuevamente en su gimnasio con regalos. Peñalva afirmó que Graziano también averigua sobre sus amigas y los lugares que frecuenta. “Sigue a mis amigas, les pregunta dónde puede encontrarme o llevarme obsequios. Lamentablemente, sabe dónde vivo y cómo me muevo”, denunció.

El último incidente ocurrió cuando Peñalva salía de la cancha de San Lorenzo, donde —según relató— hubo un forcejeo. “Me decía que lo único que quería era estar conmigo; que si estaba con él no me iba a lastimar. Yo le pedía que por favor me dejara tranquila”, expresó.

Tras la denuncia, la Justicia porteña impuso medidas de restricción de acercamiento y contacto a Graziano, y ordenó la intervención del equipo especializado en violencia de género y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

No obstante, Peñalva se mostró frustrada por la falta de respuesta judicial. “Hacés tres denuncias, te dan un botón antipánico, y él sigue libre. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que me encuentren en una bolsa?”, cuestionó con angustia.

La periodista también advirtió sobre las deficiencias del botón antipánico, que —según dijo— se descarga en pocas horas y debe permanecer enchufado.

Finalmente, Peñalva le dirigió un mensaje directo a su acosador: “Walter, yo no quiero nada de vos. No quiero flores, ni libros, ni chocolates. Solo quiero volver a vivir mi vida con normalidad. Te tengo miedo. Por favor, dejame tranquila. Si necesitás ayuda, buscala, pero no lo hagas más.”