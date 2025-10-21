La candidata a gobernadora por el Frente Renovador, Verónica Larcher, destacó que pondría el acento en esta problemática de ser elegida en las elecciones de este domingo.

Hoy 13:38

La candidata a gobernadora por el Frente Renovador, Verónica Larcher, afirmó que la situación salarial de los trabajadores santiagueños será una de sus prioridades si resulta electa en las elecciones de este domingo.

“La gente está muy esperanzada y mi compromiso, como eje central, son los sueldos de Santiago del Estero. Si soy gobernadora, lo primero en analizar sería el tema económico y qué puedo ofrecerle a los santiagueños. La dignidad de la gente hoy está por debajo de lo que se espera. Hay partidos que hablan de libertad, pero la libertad es disponer y darle a la familia las cosas que necesitan. El dinero y el trabajo son hoy dos temas fundamentales”, expresó.

Larcher advirtió que “los sueldos de la administración pública están por debajo de la línea de la pobreza”, y señaló que en muchos municipios los trabajadores perciben sueldos de apenas 250 mil pesos. “La mayoría de los santiagueños trabaja en la administración pública y sus ingresos no alcanzan para cubrir lo básico”, subrayó.

Entre sus propuestas, planteó la creación de un fondo de garantía provincial destinado a acompañar al sector privado. “Quienes quieren producir en el sector privado deben contar con el apoyo y el aval de la provincia para poder materializar sus proyectos, industrializar la materia prima y darle un valor agregado. Este fondo ya existe en varias provincias y a todas les va bien. Santiago es primera en producción de algodón, pero podríamos industrializar más. Coteminas es un foco importante de la actividad privada; ¿por qué no hacer otras fábricas avaladas desde el Estado?”, explicó.

La candidata también remarcó deficiencias en el área educativa y de salud: “Hay muchos problemas y falencias. Creo que se debe a la dejadez, porque no hay un control efectivo del Estado”.

En el plano nacional, Larcher criticó duramente al Gobierno de Javier Milei: “No hay rumbo y eso profundiza la situación de la provincia. Se han destruido derechos conquistados, se han cortado tratamientos oncológicos y nadie habla de la profunda corrupción que hay dentro del Gobierno Nacional. Milei viene endeudando al país y no vemos ninguna mejoría. A quienes quieren representar al gobierno nacional en Santiago debemos decirles que no”.

Asimismo, manifestó su preocupación por el impacto económico en la educación: “Actualmente hay deserción porque la gente no tiene para el boleto, y sin embargo se habla de arancelar la universidad. La gente tiene que pensar a qué país y a qué Santiago del Estero quieren ir”.

Por último, Larcher destacó su identidad política y su compromiso social: “Soy mujer, soy peronista y no hay otro candidato a gobernador peronista. Desde chica he militado y he trabajado. El Frente Renovador es una de las patas peronistas a nivel nacional. Soy una persona con sensibilidad social, mientras hay partidos con candidatos condenados y denunciados”, concluyó.