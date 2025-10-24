Los elogios del Bayer Leverkusen a Equi Fernández: “Tiene un futuro brillante”

El director deportivo Simon Rolfes destacó la calidad y personalidad del ex Boca Juniors, quien se ganó minutos en Alemania y promete ser figura en Europa.

Hoy 13:07

El Bayer Leverkusen volvió a confiar en el talento argentino. Tras el éxito de Exequiel Palacios, el club alemán desembolsó 35 millones de euros para incorporar a Ezequiel “Equi” Fernández, mediocampista surgido de Boca Juniors, proveniente del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. El jugador firmó un contrato por cinco años y ya comenzó a ganarse un lugar en el equipo que atraviesa una etapa de reconstrucción tras la salida de Xabi Alonso.

En una rueda de prensa con medios hispanohablantes, el director deportivo Simon Rolfes elogió al joven de 23 años: “Tiene una gran personalidad y me gusta cómo asume responsabilidades en el juego. Su capacidad para jugar con ambas piernas, su calidad en los pases y su agresividad lo hacen especial. Tiene un futuro brillante aquí y en el fútbol europeo”. El ex volante alemán destacó además que Fernández “no es un mediocampista defensivo clásico, sino uno que domina el juego con su visión y precisión”.

El comienzo de Equi en Alemania no fue sencillo: en su debut ante Eintracht Frankfurt fue expulsado tras ver dos amarillas en 15 minutos. Sin embargo, el entrenador Kasper Hjulmand mantuvo su confianza y lo utilizó como titular en cinco de los últimos seis partidos, tanto en Bundesliga como en Champions League. El argentino completó 90 minutos en el triunfo 4-3 ante Mainz 05 y en el empate 1-1 frente al PSV Eindhoven.

Además de Fernández y Palacios, el Leverkusen cuenta con otros argentinos como Alejo Sarco y Claudio “Diablito” Echeverri, quien fue cedido por el Manchester City. Sobre este último, Rolfes también tuvo palabras de aliento: “Tiene un talento increíble, sobre todo en los regates y los remates. Solo necesita tiempo para adaptarse al ritmo del fútbol europeo”.

Con un plantel cada vez más internacional y una estructura que favorece la integración de los jugadores sudamericanos, el Leverkusen busca mantener su identidad competitiva. Y, según Rolfes, Equi Fernández está llamado a ser una de las piezas clave del futuro inmediato del club.