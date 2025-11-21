La Dra. Ana Rosa Rodríguez presentó una investigación sobre inteligencia artificial y educación en un congreso internacional en Panamá

La vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia expuso de manera virtual en el X Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, donde compartió avances y desafíos sobre el uso de IA para el reconocimiento emocional en ámbitos educativos.

21/11/2025

La vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Ana Rosa Rodríguez, participó como una de las especialistas seleccionadas para exponer en el X Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI-UNICyT 2025), organizado por la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología. El encuentro, desarrollado durante dos jornadas consecutivas en la ciudad de Panamá, reunió a referentes de distintas disciplinas de las ciencias exactas, químicas, naturales y sociales.

La ponencia de Rodríguez fue elegida tras superar un riguroso proceso de evaluación entre trabajos presentados por investigadores de múltiples universidades. Su exposición, realizada de manera virtual, abordó el tema “Inteligencia artificial para el reconocimiento de emociones en el proceso educativo. Cómo aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos éticos y legales”, un eje de debate creciente en ámbitos académicos, jurídicos y tecnológicos.

En su investigación, la magistrada analizó el uso de algoritmos, redes neuronales y sistemas de aprendizaje automático capaces de identificar emociones a través de expresiones faciales, reconocimiento de voz y patrones de comportamiento. Estas herramientas, señaló, permiten ofrecer retroalimentación en tiempo real, mejorar el compromiso del estudiantado y favorecer procesos de enseñanza personalizados según las necesidades emocionales de cada alumno o alumna.

El estudio también destacó que la IA aplicada al reconocimiento emocional puede contribuir al desarrollo de habilidades socioemocionales como la empatía, la autorregulación y la inteligencia emocional, además de resultar especialmente útil en entornos educativos inclusivos mediante tecnologías asistidas.

No obstante, Rodríguez advirtió sobre los importantes desafíos éticos y legales que implica su implementación. La utilización de datos biométricos —como imágenes faciales o registros de voz— plantea preocupaciones vinculadas a la privacidad, el consentimiento informado y la autonomía, especialmente en el caso de menores, donde se requiere autorización parental y resguardos adicionales.

La investigación concluye que las plataformas educativas que integran detección emocional en tiempo real representan una de las fronteras más avanzadas del Aprendizaje Adaptativo, sustentadas en la convergencia de tecnologías de machine learning, deep learning y computación afectiva. Sin embargo, subraya la necesidad de avanzar en marcos regulatorios y prácticas responsables que garanticen un uso seguro y ético en el ámbito educativo.

La exposición de la Dra. Rodríguez será publicada próximamente como parte de las actas oficiales del congreso.