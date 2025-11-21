Ingresar
Dieron a conocer cuánto sale el perfume favorito de Mirtha Legrand

La diva se destaca por su estilo inconfundible y sus looks elegantes, cuidados de pies a cabeza. La fragancia es parte fundamental de su imagen y hace años que usa la misma.

21/11/2025

Si se piensa en un emblema de la elegancia en Argentina, esa es sin dudas Mirtha Legrand. A sus 98 años, la diva sigue tan activa como siempre, conduciendo su programa de televisión y participando de distintos eventos culturales, y siempre con un look impecable de pies a cabeza.

La que reveló el secreto fue su hija, Marcela Tinayre, quien durante una entrevista en LAM contó detalles de su estadía en París, donde vivió un tiempo. Allí detalló el encargo especial que le hizo Mirtha: "Lo único que me pidió mamá fue que le llevara el perfume que usa siempre", afirmó.

El perfume favorito de Mirtha Legrand es Angel de Thierry Mugler, cuyo frasco en forma de estrella azul es famoso en todo el mundo. Se lanzó en 1992 y ya es un clásico de la perfumería. Es una fragancia dulce con notas de praliné, vainilla y caramelo que se combinan con la intensidad del pachulí. También tiene una compleja mezcla de frutas como bergamota, mandarina, melón y frutos rojos, además de toques florales y amaderados. Suele definirse como una "bomba dulce".

Angel de Thierry Mugler, el perfume favorito de Mirtha Legrand, puede conseguirse en Argentina a través de perfumerías y plataformas de e-commerce. No es de las fragancias más caras del mercado, pero pertenece al segmento de alta gama: la botella de 100 ml se vende desde $150.000. Suele estar disponible en versiones especiales y cajas de regalo.

