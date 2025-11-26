Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de curso en Tucumán

La menor fue trasladada al Hospital de Niños. El agresor, por su parte, fue restituido a su familia tras su identificación.

Hoy 09:28

Una estudiante de 13 años de un colegio de Alderetes, en Tucumán, fue víctima de un ataque con un arma blanca perpetrado por un compañero de la misma edad. El incidente se registró en el aula durante la tarde, cuando ambos adolescentes se dirigían al recreo. El agresor utilizó un cuchillo tipo Tramontina de aproximadamente treinta centímetros de longitud.

El operativo de emergencia se activó de inmediato en Escuela Media, al que respondió rápidamente el Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias. Según datos aportados por la Comisaría Martín Miguel de Güemes, el ataque tuvo lugar cerca de las 16.50 de este martes y tras verificar la gravedad de la lesión, la adolescente fue trasladada en ambulancia al Hospital de Niños. Allí recibió asistencia médica por parte de la guardia y quedó internada bajo observación. Los profesionales confirmaron que, aunque la herida se registró en la región mamaria, no hubo riesgo y la paciente permanece estable.

Según informó el portal La Gaceta, la intervención policial incluyó el secuestro del cuchillo utilizado en el ataque y la preservación del aula donde sucedió el episodio. La Unidad Fiscal Criminal N.º 1 fue notificada del hecho y dispuso que la causa sea inicialmente caratulada como tentativa de homicidio. Posteriormente, el expediente fue derivado a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, para continuar con la investigación penal.

La directora de la escuela fue convocada para prestar declaración testimonial, y la Fiscalía ordenó que la adolescente agredida sea revisada por el Médico de Policía tras el alta hospitalaria.

En relación con el menor señalado como responsable del ataque, los efectivos policiales certificaron su identidad y lo restituyeron transitoriamente a sus familiares. Al mismo tiempo, las autoridades confirmaron que continuará a disposición de los organismos de protección integral, mientras continúe el relevamiento de testimonios y la investigación para determinar las circunstancias que lo llevaron a apuñalar a su compañera.