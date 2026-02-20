Santiago es tu Río de la Municipalidad tendrá su último fin de semana de la edición verano 2026

Se desarrollará este viernes, sábado y domingo en el predio de costanera Luis Lescano y avenida Alsina, con propuestas libres y gratuitas para toda la familia.

Hoy 12:25

La Municipalidad de la Capital invitó a participar del último fin de semana de Santiago es tu Río, que se desarrollará este viernes, sábado y domingo en el predio de costanera Luis Lescano y avenida Alsina, con propuestas libres y gratuitas para toda la familia.

En el horario de 19 a 24 horas, habrá finales de fútbol masculino y actividades deportivas sobre arena, paseos en bicicletas, feria de emprendedores santiagueños, carpa de realidad virtual, eco canjes, zona de juegos infantiles y espacios para picnic.

El sábado se sumará una Expo de Autos y Camionetas, con la participación de clubes y agrupaciones de toda la provincia, entre ellos: Retro Potenciados Multimarcas, Club del Escort Santiago, Amigos del 12 La Banda, Club de Camionetas, Club F-100, Club F-Series Santiago del Estero, Agrupación Amantes de los Fierros, Coupe Fuego Club Santiago del Estero, Club Amigos del Renault, entre otros.

En tanto, el domingo en Santiago es Tu Río participarán academias invitadas y profesores de ritmos latinos. En este marco, estarán presentes los grupos de los profesores que acompañaron cada fin de semana de la temporada.

También formarán parte del cierre la comparsa Bella Bahía, la comparsa Delirios y la murga Los Elegantes del Carnaval, además de artistas en vivo. De esta manera, Santiago es tu Río despide una nueva edición consolidándose como un espacio de encuentro, deporte, cultura y recreación para las familias santiagueñas.