Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 26º
X
Locales

Santiago es tu Río de la Municipalidad tendrá su último fin de semana de la edición verano 2026

Se desarrollará este viernes, sábado y domingo en el predio de costanera Luis Lescano y avenida Alsina, con propuestas libres y gratuitas para toda la familia.

Hoy 12:25
Santiago es tu Río

La Municipalidad de la Capital invitó a participar del último fin de semana de Santiago es tu Río, que se desarrollará este viernes, sábado y domingo en el predio de costanera Luis Lescano y avenida Alsina, con propuestas libres y gratuitas para toda la familia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el horario de 19 a 24 horas, habrá finales de fútbol masculino y actividades deportivas sobre arena, paseos en bicicletas, feria de emprendedores santiagueños, carpa de realidad virtual, eco canjes, zona de juegos infantiles y espacios para picnic.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

El sábado se sumará una Expo de Autos y Camionetas, con la participación de clubes y agrupaciones de toda la provincia, entre ellos: Retro Potenciados Multimarcas, Club del Escort Santiago, Amigos del 12 La Banda, Club de Camionetas, Club F-100, Club F-Series Santiago del Estero, Agrupación Amantes de los Fierros, Coupe Fuego Club Santiago del Estero, Club Amigos del Renault, entre otros.

Te recomendamos: Prioridad para quienes no tienen cargo: anunciaron nuevas pautas para el concurso docente 2026

En tanto, el domingo en Santiago es Tu Río participarán academias invitadas y profesores de ritmos latinos. En este marco, estarán presentes los grupos de los profesores que acompañaron cada fin de semana de la temporada. 

También formarán parte del cierre la comparsa Bella Bahía, la comparsa Delirios y la murga Los Elegantes del Carnaval, además de artistas en vivo. De esta manera, Santiago es tu Río despide una nueva edición consolidándose como un espacio de encuentro, deporte, cultura y recreación para las familias santiagueñas.

TEMAS Municipalidad de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sigue la conmoción en Termas: un video muestra a "Chuky" cargando un bulto en moto
  2. 2. La Fiscalía pidió prisión preventiva para dos policías de Ciberdelitos acusados de vender celulares secuestrados
  3. 3. Denuncian que delincuentes envenenan perros para robar en el barrio Parque del Río I
  4. 4. Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para este viernes 20 de febrero: anuncian tormentas aisladas y humedad elevada
  5. 5. El Río Dulce, más peligroso que nunca: alertan que la baja del caudal puede ser una “trampa” para bañistas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT