Amanda Seyfried: "Hoy el mundo está dominado por la egolatría del poder"

La actriz estadounidense encarna a la líder del Movimiento Shaker en una película que explora el protofeminismo y la espiritualidad radical del siglo XVIII. El film fue presentado con elogios en el Festival de Venecia.

Hoy 07:43

Aunque muchos aún recuerdan a Amanda Seyfried por su papel en Mamma Mia! La película (2008), donde compartió pantalla con Meryl Streep, la actriz ha construido una carrera marcada por personajes complejos y riesgos interpretativos. Thrillers como Cloe (2009) y Sin rastro (2012), biopics como Lovelace (2013) y Mank (2020), y series como The Crowded Room (2023) muestran su interés por proyectos intensos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ese camino continúa ahora con ‘El testamento de Ann Lee’, donde Seyfried interpreta a la fundadora del Movimiento Shaker, un grupo religioso del siglo XVIII que desafió las normas del cristianismo tradicional con ideas de igualdad y rituales espirituales basados en el canto y el baile.

La actriz, ganadora de un Globo de Oro y un Emmy por su papel en The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes (2022), aseguró que eligió el proyecto por su desafío interpretativo y por la relevancia histórica del personaje. Según explicó, la historia de Ann Lee resulta actual por su defensa de la igualdad y el sentido de comunidad.

Te recomendamos: Amanda Seyfried reveló cómo grabó sus escenas de desnudo total en "The Testament of Ann Lee"

El rodaje también implicó un fuerte trabajo físico. En la película, los Shakers realizan extensos rituales de movimiento y danza como forma de plegaria, coreografiados por la bailarina Celia Rowlson-Hall, lo que llevó a Seyfried a explorar un registro corporal distinto al de sus trabajos anteriores.

Con este papel, la actriz vuelve a apostar por personajes intensos y confirma su interés por proyectos que combinan historia, espiritualidad y reflexión social.

Fuente: Fotogramas.