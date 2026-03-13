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José Flaja analizó el índice de inflación de febrero y sus consecuencias

El analista brindó su mirada en Radio Panorama.

Hoy 15:13

La inflación de febrero de 2026 en la Argentina fue del 2,9% mensual, igualando el registro de enero y acumulando un 5,9% durante el primer bimestre del año.

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En tanto, el índice interanual se ubicó en 33,1%, impulsado principalmente por los incrementos en los rubros de vivienda, servicios públicos, electricidad y gas, que registraron subas de entre el 5,9% y el 6,8%.

Sobre este escenario económico, el analista José Flaja brindó su mirada este viernes en Radio Panorama, donde sostuvo que el impacto de la inflación se refleja con claridad en los hábitos de consumo.

“El común de la gente dejó de lado los gastos para los gustitos personales”, afirmó el especialista, al señalar que muchas familias priorizan actualmente los gastos esenciales frente al aumento sostenido de precios.

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