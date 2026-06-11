Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 14º
X
Somos Deporte

Sarmiento imparable: volvió a festejar ante Juventud Antoniana y consiguió su quinta victoria al hilo en Salta

El Profe se impuso por 1-0 en “La Linda”, confirmó su gran momento en el Torneo Federal A y se afianza en zona de clasificación.

12/06/2026
Sarmiento festejo

Sarmiento de La Banda atraviesa un momento ideal en el Torneo Federal A. Este viernes, el Profe volvió a festejar al derrotar por 1-0 a Juventud Antoniana en Salta, en el marco de la fecha 13 de la Zona 2.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Víctor Riggio consiguió una victoria enorme ante un rival directo en la pelea por meterse entre los cuatro mejores de la zona.

El único gol del partido llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Guillermo Guzmán apareció para marcar tras un perfecto tiro libre ejecutado por Coco Roldán.

Con la ventaja a su favor, Sarmiento tuvo que resistir en el tramo final. A los 40 minutos, Axel Ochoa salvó sobre la línea lo que hubiese sido el empate de Juventud Antoniana.

Luego, el arquero local Facundo Abraham evitó la segunda caída de su arco y mantuvo con vida al conjunto salteño, aunque el marcador ya no se modificó.

Con este triunfo, el elenco bandeño alcanzó su quinta victoria consecutiva, luego de haber vencido en fila a Tucumán Central, Boca Unidos, Sarmiento de Resistencia y Sol de América de Formosa.

La racha confirma el gran presente del Profe, que sumó tres puntos de oro en “La Linda” y se afianza en zona de clasificación.

En la próxima fecha, Sarmiento de La Banda cumplirá con la jornada libre, por lo que tendrá descanso después de una seguidilla perfecta de resultados.

TEMAS Club Atlético Sarmiento Torneo Federal A
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dictaron prisión preventiva para el tercer integrante de una familia acusada de vender cocaína y utilizar a una menor
  2. 2. Autoridades de la Municipalidad participaron de la jornada recreativa por el día internacional del juego
  3. 3. “No pondría las manos en el fuego por Adorni”: un diputado libertario tomó distancia del jefe de Gabinete
  4. 4. Elon Musk superó el billón de dólares de patrimonio tras el histórico debut bursátil de SpaceX
  5. 5. Danielik reveló los retoques estéticos que se hizo para parecerse a Megan Fox
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT