Sarmiento imparable: volvió a festejar ante Juventud Antoniana y consiguió su quinta victoria al hilo en Salta

El Profe se impuso por 1-0 en “La Linda”, confirmó su gran momento en el Torneo Federal A y se afianza en zona de clasificación.

12/06/2026

Sarmiento de La Banda atraviesa un momento ideal en el Torneo Federal A. Este viernes, el Profe volvió a festejar al derrotar por 1-0 a Juventud Antoniana en Salta, en el marco de la fecha 13 de la Zona 2.

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El equipo dirigido por Víctor Riggio consiguió una victoria enorme ante un rival directo en la pelea por meterse entre los cuatro mejores de la zona.

El único gol del partido llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Guillermo Guzmán apareció para marcar tras un perfecto tiro libre ejecutado por Coco Roldán.

Con la ventaja a su favor, Sarmiento tuvo que resistir en el tramo final. A los 40 minutos, Axel Ochoa salvó sobre la línea lo que hubiese sido el empate de Juventud Antoniana.

Luego, el arquero local Facundo Abraham evitó la segunda caída de su arco y mantuvo con vida al conjunto salteño, aunque el marcador ya no se modificó.

Con este triunfo, el elenco bandeño alcanzó su quinta victoria consecutiva, luego de haber vencido en fila a Tucumán Central, Boca Unidos, Sarmiento de Resistencia y Sol de América de Formosa.

La racha confirma el gran presente del Profe, que sumó tres puntos de oro en “La Linda” y se afianza en zona de clasificación.

En la próxima fecha, Sarmiento de La Banda cumplirá con la jornada libre, por lo que tendrá descanso después de una seguidilla perfecta de resultados.