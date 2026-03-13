"Se terminó": Mauro Icardi confirmó su divorcio con Wanda Nara

En sus redes sociales, el delantero del Galatasaray celebró el fin de una etapa y volvió a apuntar contra su expareja y mamá de sus dos hijas.

Hoy 16:53

Mauro Icardi se divorció de Wanda Nara. El delantero del Galatasaray publicó un comunicado en sus redes sociales, donde celebró el fin de una etapa. “El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó”, sentenció.

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“Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana. Un proceso que inicié yo mismo en noviembre de 2024, cuando presenté formalmente mi pedido de divorcio", escribió en una historia de Instagram.

Acto seguido, señaló: “En marzo de 2025 estuve ahí, presente, mientras la jueza se declaraba competente y decretaba la separación que exige la ley italiana. Una separación que, como establece la normativa, debía durar un año”.

“Ese año se cumplió ayer, 11 de marzo de 2026. Y a partir de hoy, mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días".

Para evitar malos entendidos, a modo de resumen, explicó: “Pedí el divorcio. Cumplí con la Justicia. Y hoy el divorcio se hace efectivo”.

Hecha esa aclaración, con ironía, el futbolista preguntó: “Ahora me queda una duda... ¿Dónde se van a meter todos los que durante un año repitieron que ‘no me quería separar’? ¿Con qué nueva historia van a intentar sostener medio punto de rating? ¿Seguirán vendiendo escritos falsos en portales de cuarta?“.

“Y ya que estamos me pregunto también qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada (no nos olvidemos que volvió sin dignidad después de haber sido echada para meter un tránsfuga que hoy está preso) que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme”, lanzó. Y agregó: “Supongo que tocará volver a improvisar alguna teoría nueva”.

A modo de cierre, apuntó: “En fin. Después de un año de ficción mediática, la realidad, como siempre, termina llegando. Y llegó. Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la justicia hace un año fue divorciarme y acá está el resultado”. “Pd : El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó“, concluyó.