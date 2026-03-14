“No podemos darnos el lujo”: la desafortunada frase de Luis Caputo para explicar el congelamiento de las jubilaciones

El ministro de Economía de la Nación habló de la realidad económica argentina y reconoció las dificultades de muchas personas para satisfacer sus necesidades. Descartó una suba en las jubilaciones y defendió a Manuel Adorni.

Hoy 06:10

“Alguna gente tuvo dificultad, eso se irá acomodando”, pronosticó Luis Caputo, quien, con alusión a las jubilaciones, respondió: “Por ahora ninguna porque es un tema de caja. No tenemos las mismas herramientas que tienen cualquier hacedor de un país desarrollado”.

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“Tenemos que manejarnos con lo que tenemos, no podemos darnos el lujo que es subir jubilaciones o bajar impuestos”, aseguró, y despertó el malestar en muchas personas, sobre todo las del sector pasivo.

Respaldo a Manuel Adorni

Por otra parte, el ministro de Economía negó que el escándalo que encabeza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “haya opacado” la realización del Argentina Week, el foro de inversiones que protagonizó Javier Milei en Estados Unidos durante la semana.

“No quedó opacada por lo de Adorni. Que acá el periodismo se haya enfocado en algo irrelevante, es otra cosa”, aseguró el funcionario, en su regreso al país. Se trata de los dos polémicos viajes que tienen en el ojo de la tormenta al exvocero por la participación de su esposa en la comitiva oficial rumbo a Miami y Nueva York, como así también el uso de un avión privado a Punta del Este.

“No le costó ni un centavo a los argentinos”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda, en diálogo con TN. “Es una persona extraordinaria, integra, honesta, super trabajador y excelente profesional. Lo banco a muerte”, resaltó.

Caputo indicó que él se concentra “en el fondo de las cosas” en torno al caso Adorni y consideró válido que "la gente puede disentir en las formas". "Moral si hubiera gastado plata a los argentinos. Por ahí no queda bien, pero son formas que pueden no gustar", sentenció.