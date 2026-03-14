Aumenta la tensión por la guerra: atacaron la embajada de Estados Unidos en Irak

Un misil impactó en un helipuerto dentro del complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, manifestaron dos funcionarios de seguridad iraquíes. El edificio fue atacado repetidamente con cohetes y drones lanzados por milicias alineadas con Irán.

Hoy 08:13

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada este sábado por un ataque con proyectiles, según informaron fuentes de seguridad iraquíes a la agencia Reuters. El impacto generó una columna de humo que se elevó desde el complejo diplomático, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre posibles daños o víctimas.

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Un periodista de la agencia AFP indicó que una nube de humo negro se observó sobre la sede diplomática poco después de que se escucharan explosiones durante la mañana del sábado. De acuerdo con la agencia The Associated Press, un misil impactó en un helipuerto ubicado dentro del recinto de la embajada, según señalaron dos funcionarios de seguridad iraquíes.

Las autoridades aún investigan el origen exacto del ataque. Dos fuentes de seguridad consultadas por AFP señalaron que el complejo diplomático fue alcanzado, aunque ofrecieron versiones diferentes sobre el tipo de artefacto utilizado: una indicó que se trató de un dron, mientras que otra sostuvo que un proyectil, presuntamente un misil, cayó dentro del predio.

La embajada de Estados Unidos, situada en la Zona Verde —el sector de mayor seguridad de la capital iraquí—, ha sido objetivo recurrente de ataques con cohetes y drones atribuidos a milicias alineadas con Irán.

El viernes, la sede diplomática había renovado su alerta de seguridad de nivel 4 para Irak, advirtiendo que Irán y grupos milicianos aliados han realizado ataques previos contra ciudadanos e infraestructuras estadounidenses y que podrían repetirlos.