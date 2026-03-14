Show del Diablito Echeverri en solo 20 minutos: primer gol en Girona y asistencia de chilena

El argentino entró a los 25 del complemento en la victoria de su equipo como local por 3-0 sobre Athletic Club.

Hoy 13:38

El argentino Claudio Echeverri convirtió su primer gol con la camiseta de Girona FC en la victoria 3-0 como local ante Athletic Club, en un partido correspondiente a la fecha 28 de La Liga.

El juvenil de 20 años ingresó desde el banco a los 25 minutos del segundo tiempo y necesitó poco tiempo para dejar su sello en el encuentro.

A los 32 minutos del complemento, Echeverri realizó una espectacular asistencia de chilena para que el marroquí Azzedine Ounahi marcara el segundo gol del partido.

Ya en tiempo de descuento, el ex River Plate selló su gran actuación con una precisa definición para marcar el tercero y desatar el festejo del público local.

El primer tanto del encuentro había sido convertido por Hugo Rincón a los cuatro minutos de juego.

Otro argentino que tuvo protagonismo fue el arquero Paulo Gazzaniga, quien fue titular y respondió con intervenciones importantes cuando el partido todavía estaba 1-0.

Un triunfo que ilusiona

Con esta victoria, Girona alcanzó los 34 puntos y se ubicó en el 12° puesto, alejándose de la zona baja de la tabla y comenzando a ilusionarse con la posibilidad de pelear por un lugar en las copas europeas.

Por su parte, Athletic Club quedó con 35 unidades en la décima posición tras esta derrota.

El primer gol de Echeverri y su impacto inmediato desde el banco confirman el gran presente del joven argentino, que empieza a ganarse un lugar en el fútbol europeo.