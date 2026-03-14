Escuela de Gendarmería Mishky Mayu se solidariza con familias afectadas por la crecida del Río Dulce

La Escuela N.º 1140 de Gendarmería Mishky Mayu se convirtió en un punto de solidaridad para asistir a las familias afectadas por el desborde del Río Dulce, que dejó a más de 70 familias damnificadas en el barrio Salta Prolongación.

En diálogo con Noticiero 7, Roxana, directora de la institución educativa, explicó que gran parte de la comunidad escolar pertenece justamente a ese barrio, por lo que la situación golpea de lleno a estudiantes y sus familias.

“La mayoría de nuestros alumnos son de Bandera Bajada y del barrio Salta Prolongación. Casi toda nuestra comunidad educativa vive allí”, explicó.

Frente a esta difícil situación, docentes, madres, personal de maestranza y vecinos se organizaron para colaborar con las familias afectadas, recolectando distintos elementos para asistir a quienes lo perdieron todo tras el avance del agua.

La directora destacó que el trabajo solidario se sostiene gracias al compromiso de toda la comunidad educativa.

“Madres, docentes y personal de la escuela están colaborando para ayudar a las familias”, señaló.

Sin embargo, remarcó que en este momento la principal necesidad es contar con vehículos para trasladar las donaciones hacia los sectores más afectados.

Desde la institución hicieron un llamado a la comunidad para seguir acompañando a las familias que atraviesan esta emergencia provocada por la crecida del río.

La ayuda solidaria continúa siendo fundamental para asistir a los vecinos del barrio Salta Prolongación, uno de los sectores más golpeados por el avance del agua en los últimos días.