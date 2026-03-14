Personal de Defensa Civil recorre parajes afectados por la crecida del río Saladillo

Refuerzan bordos y brindan asistencia a vecinos junto a la comuna de Villa Salavina.

Hoy 22:22

El comisionado municipal de Villa Salavina, Jorge Marino, informó que personal del Área de Defensa Civil de la provincia trabaja junto a la comuna en un operativo de emergencia y vigilancia, ante la fuerte crecida del río Saladillo del Rosario. El objetivo es brindar asistencia y elementos básicos a las familias afectadas.

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“Desde el inicio de los bañados venimos trabajando con Defensa Civil y Vialidad en los diferentes parajes, asistiendo a cada familia y reforzando bordos para contrarrestar el avance del agua a instituciones y viviendas. Ahora, ante la fuerte crecida, redoblamos nuestro trabajo y armamos un operativo para visitar los parajes más afectados”, destacó Marino.

Villa Salavina

El operativo había sido planificado para el sábado, pero la lluvia obligó a postergar el inicio. Este domingo comenzarán las tareas en Tala Yacu y Sabagasta; el lunes se trasladarán a El Candelario y el martes a San Clemente y Juan Sagol. Se espera la llegada de un tractor con pala para reforzar los bordos y continuar con los relevamientos de familias afectadas.

El jefe comunal agradeció al gobernador de la provincia, Elías Suárez, al jefe de Gabinete, Dr. Víctor Araujo, al ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, así como a Defensa Civil y Vialidad, por la pronta respuesta y acompañamiento en esta emergencia que afecta a vecinos de Villa Salavina y parajes aledaños.