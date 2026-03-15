Video: aunque bajó el embalse, el agua del Río Dulce sigue ingresando en Maco

Diario Panorama recorrió la Costanera y registró el avance del agua en la zona sur. Aunque datos oficiales indican que el embalse de Río Hondo comenzó a descender, la erogación del dique continúa y el caudal todavía se mantiene elevado.

Hoy 13:24

La crecida histórica del Río Dulce continúa generando preocupación en distintos sectores de la ribera y dejó impactantes imágenes en la zona de Maco, donde el agua ingresa en el tramo final de la Nueva Costanera Sur.

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Un equipo de Diario Panorama realizó un recorrido por toda la Costanera para observar la situación actual del río. Al llegar al sector donde termina el paseo, a la altura de Maco, se detectó un incremento notable del caudal en comparación con el mismo recorrido realizado 24 horas antes.

El ingreso a la Costanera se encuentra cortado por prevención

Las imágenes registradas muestran la magnitud del agua, que en algunos sectores bajos casi alcanza a cubrir postes de alambrados perimetrales, los cuales suelen tener entre 2,50 y 3 metros de altura.

En el sector ubicado detrás de la última rotonda, el agua ingresa con fuerza y en gran cantidad hacia zonas cercanas a viviendas, lo que generó preocupación entre los vecinos del lugar.

A pocos metros de ese punto, residentes del sector se encontraban reunidos con personal policial, atentos ante un posible avance del agua hacia sus casas.

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Muchos de ellos colocaron bolsas de arena en los accesos de sus viviendas como medida preventiva. Según indicaron, las autoridades ya habían advertido sobre la situación durante la jornada anterior, aunque los vecinos decidieron permanecer en sus hogares.

Vecinos en alerta siguen de cerca el estado del cauce

Otro de los sectores alcanzados por la crecida es el futuro barrio Parque del Río V, que se encuentra en plena etapa de ejecución y donde el agua cubrió gran parte del terreno.

Además, si se circula por calle Víctor Alcorta, ex Camino de la Costa, se puede observar que el agua llegó hasta ese sector, aunque sin desbordar hacia la calzada.

Parque del Río V

En paralelo, desde el área de Protección Civil de la Municipalidad de Termas de Río Hondo informaron que el escenario presenta un leve panorama alentador. El coordinador del organismo, Alfredo García, indicó que el embalse de Río Hondo registró un descenso de 8 centímetros en las últimas 24 horas.

El funcionario explicó que los nuevos registros oficiales reflejan una disminución tanto en la cota del embalse como en el caudal erogado hacia el Río Dulce.

Sin embargo, aclaró que esta baja todavía no se percibe con claridad en la magnitud del río, ya que la erogación del dique continúa, aunque con un volumen menor.

Esto significa que el proceso de descarga sigue activo y no se detiene, por lo que el caudal del Río Dulce aún se mantiene elevado en distintos sectores de la ribera.