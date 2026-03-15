Clodomira: asaltaron a un policía mientras custodiaba una vivienda

El policía fue despojado de su arma reglamentaria y pertenencias mientras realizaba la custodia de una vivienda del barrio 25 de Mayo; los delincuentes escaparon con rumbo desconocido.

Hoy 16:36

Un policía fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del domingo 15 de marzo en el barrio 25 de Mayo de Clodomira.

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El agente de la Comisaría 16 estaba realizando la custodia de una vivienda que había sido recientemente recuperada, cuando tres hombres armados ingresaron al inmueble y lo amenazaron con un cuchillo y un arma casera.

Los delincuentes le sustrajeron la riñonera que contenía su arma reglamentaria, el celular, la billetera con documentación y credenciales, y un par de zapatillas negras de la marca Puma. Tras el robo, huyeron con rumbo al barrio Jerusalén.

El policía resultó ileso y rápidamente dio aviso a sus superiores. Personal de la comisaría inició recorridos por la zona y reforzó la seguridad en el barrio, en busca de los responsables del ilícito.

El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes reclamaron mayor presencia policial y medidas de prevención para viviendas recuperadas.