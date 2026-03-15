Lanzan campaña solidaria para asistir a familias afectadas por la crecida del río

El Colegio Juan Núñez de Prado y el Agrupamiento 86.125 impulsan la iniciativa “La escuela de pie con su gente” para recolectar agua, repelentes y otros elementos esenciales destinados a los damnificados por la emergencia hídrica.

Hoy 19:39

En el marco de la emergencia hídrica provocada por la crecida del río, el Colegio Juan Núñez de Prado, junto al Agrupamiento 86.125, puso en marcha una campaña solidaria destinada a asistir a familias que se vieron afectadas por el avance del agua en distintos sectores de Santiago del Estero.

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La iniciativa se desarrolla bajo el lema “La escuela de pie con su gente” y tiene como objetivo recolectar elementos de primera necesidad para mitigar el impacto que la situación genera en numerosos hogares.

Desde la organización destacaron que los insumos más urgentes son agua mineral —especialmente en bidones— y repelentes para insectos, ya que resultan fundamentales para garantizar condiciones básicas de salud e higiene en medio de la contingencia.

Puntos de acopio

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a los puntos habilitados por la institución:

Sede Central (San Pedro) – principal centro de acopio.

– principal centro de acopio. Maco – punto de recepción de donaciones.

– punto de recepción de donaciones. Upianita – punto de recepción de donaciones.

Elementos que se necesitan con urgencia

Entre los artículos solicitados se encuentran:

Agua mineral y bidones de agua

Repelentes para insectos

Ropa limpia, abrigos y frazadas

Alimentos no perecederos

Artículos de higiene personal

Desde las autoridades del establecimiento remarcaron la importancia de la solidaridad en este momento: “Nuestra institución no puede ser ajena al sufrimiento de nuestros vecinos. Hoy la prioridad es la asistencia directa y el acompañamiento a las familias que están siendo afectadas por el agua”, expresaron.

La campaña permanecerá activa mientras continúe la emergencia, por lo que solicitaron la mayor difusión posible para llegar a más colaboradores y fortalecer la ayuda a las familias damnificadas.

Para consultas o coordinación de donaciones, se encuentra disponible el contacto 3856182691.