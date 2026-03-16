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La Capilla San Luis Gonzaga se une para asistir a los afectados por las últimas inundaciones

Solicitan donaciones de alimentos no perecederos y ropa para ayudar a las familias afectadas por las recientes crecidas.

Hoy 12:30
Donaciones

Tras las intensas inundaciones que afectaron a la provincia, la Capilla San Luis Gonzaga lanzó una campaña solidaria para asistir a las familias damnificadas. Desde la capilla convocan a la comunidad a colaborar con donaciones de alimentos no perecederos y ropa en buen estado, esenciales para quienes perdieron sus pertenencias debido a las crecidas.

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Los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al +54 9 385 530-5192, con Norma, o acercarse a la capilla situada en Viamonte y Domingo Matheu para hacer sus aportes.

La colaboración de todos es clave para acompañar y ayudar a quienes están atravesando esta difícil situación causada por las inundaciones.

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