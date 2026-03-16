Independiente no lo pudo sostener y sufrió una dura caída ante Instituto en Córdoba

La Gloria se impuso ante el Rojo por 2-1 ante su gente en la undécima fecha del Torneo Apertura.

16/03/2026

Independiente no pudo sostener la ventaja y perdió 2 a 1 ante Instituto Atlético Central Córdoba en el estadio Estadio Monumental Presidente Perón, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Zona A del Liga Profesional de Fútbol – Torneo Apertura.

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El equipo de Avellaneda había comenzado en ventaja, pero la Gloria reaccionó rápidamente y terminó quedándose con un triunfo importante.

El Rojo golpeó primero a los 13 minutos del primer tiempo gracias a una gran acción individual de Matías Abaldo, quien dejó a un rival en el camino y definió con un remate colocado que dejó sin chances al arquero Manuel Roffo.

Sin embargo, la respuesta de Instituto fue inmediata. Apenas un minuto después, Alex Luna, con pasado en Independiente, igualó el marcador con un remate desde afuera del área.

A los 28 minutos llegó una jugada polémica cuando Iván Marcone sufrió una clara sujeción dentro del área. El árbitro Nicolás Ramírez esperó la intervención del VAR, pero no hubo llamado, lo que generó el reclamo del plantel visitante.

En uno de los mejores momentos del equipo dirigido por Gustavo Quinteros, Instituto logró dar vuelta el resultado a los 34 minutos mediante Giuliano Cerato, tras una jugada que también tuvo la participación de Jhon Córdoba.

En el segundo tiempo, Independiente tuvo chances claras para empatar. Primero con un cabezazo de Sebastián Valdéz y luego con otro intento aéreo de Gabriel Ávalos, pero ambos remates se fueron desviados.

Con el correr de los minutos, el Rojo perdió intensidad y no logró encontrar los caminos para vulnerar nuevamente a la defensa cordobesa.

Con esta derrota, Independiente quedó en la séptima posición de la Zona A con 14 puntos y en la próxima fecha enfrentará a Talleres de Córdoba el sábado desde las 20.

Por su parte, Instituto alcanzó los 11 puntos, se ubicó en el undécimo lugar y dejó atrás una racha de dos caídas consecutivas. Su próximo compromiso será ante Boca Juniors el domingo 22 de marzo.