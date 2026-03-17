Secuestraron marihuana y detuvieron a un joven en el barrio Centro

Personal policial detuvo a un hombre de 24 años tras un procedimiento en la intersección de calles Alsina y Nicolás Heredia.

Hoy 10:30

Un joven de 24 años, domiciliado en el barrio Centro, fue aprehendido por efectivos de la División Prevención acusado de tenencia de estupefacientes en infracción a la Ley Nacional N.º 23.737. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Alsina y Nicolás Heredia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, los agentes realizaban recorridos preventivos cuando observaron al sujeto en actitud sospechosa. Al ser identificado, el joven exhibió voluntariamente el contenido de una mochila azul, donde se halló un frasco de vidrio con envoltorios que contenían una sustancia vegetal de color pardo verdoso.

Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizó la prueba de campo correspondiente, confirmando que se trataba de marihuana con un peso total de 11,75 gramos.

La fiscal de Narcomenudeo, Dra. Florencia Torrez, ordenó que el detenido permanezca alojado mientras continúan las actuaciones judiciales por tenencia de estupefacientes.