Hermetismo total en Boca mientras Riquelme acelera la búsqueda del nuevo entrenador

Tras la confirmación de la salida de Claudio Úbeda, la dirigencia xeneize trabaja en silencio para definir al próximo director técnico.

Hoy 13:20

La búsqueda del nuevo entrenador de Boca se transformó en la principal preocupación de la dirigencia de cara al segundo semestre de la temporada. Luego de que el club oficializara la salida de Claudio Úbeda, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol avanzan en distintas gestiones, aunque mantienen un hermetismo absoluto sobre las negociaciones.

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A diferencia de otros procesos de contratación, esta vez desde el entorno de la conducción xeneize no surgen pistas ni indicios concretos. Incluso personas habitualmente cercanas a las decisiones deportivas evitan brindar detalles sobre los nombres que se analizan para ocupar el banco de suplentes.

Lo único que trascendió es que, por el momento, Boca todavía no realizó una oferta formal para contratar a ningún entrenador, aunque sí existen averiguaciones y contactos preliminares con distintos candidatos.

Lorenzo, el nombre que más seduce

Uno de los técnicos que más le gustan a Riquelme es Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección de Colombia.

El ex defensor, que tuvo un breve paso como futbolista por Boca en la década del noventa, viene realizando un destacado trabajo al frente del combinado cafetero y aparece como una de las opciones más valoradas por la dirigencia.

Sin embargo, la principal dificultad está relacionada con los tiempos. Lorenzo disputará el Mundial 2026 con Colombia y no podría incorporarse inmediatamente al club.

En el mejor de los escenarios, recién quedaría liberado una vez finalizada la participación colombiana en la Copa del Mundo, mientras que Boca tiene previsto iniciar la pretemporada el próximo 18 de junio.

La urgencia de Boca

La intención de Riquelme es resolver la situación lo antes posible para comenzar a planificar el mercado de pases y el armado del plantel que afrontará el segundo semestre.

Con la Copa Sudamericana como principal objetivo internacional y el Torneo Clausura por delante, la dirigencia entiende que el nuevo entrenador debe llegar con tiempo suficiente para trabajar junto al grupo y participar activamente en la conformación del equipo.

Los nombres ofrecidos

Mientras Boca analiza alternativas, también comenzaron a aparecer entrenadores ofrecidos por representantes y distintos intermediarios.

Uno de los nombres que trascendió fue el de Jorge Sampaoli, quien fue acercado a la consideración de la dirigencia. Sin embargo, por ahora no figura entre las prioridades de Riquelme y el Consejo de Fútbol.

Por lo pronto, la búsqueda continúa bajo absoluta reserva. En Brandsen 805 nadie quiere apresurarse y la decisión final quedará exclusivamente en manos del presidente, que busca al hombre indicado para encabezar una nueva etapa futbolística en el club.