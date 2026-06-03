Broggi se suma al cuerpo técnico de River: será el principal ayudante de campo de Coudet

El ex entrenador de Banfield y Gimnasia de Mendoza volverá a trabajar junto al Chacho, con quien ya compartió exitosos ciclos en Racing, Internacional, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

Hoy 13:10

River continúa dando forma a la nueva estructura de trabajo que encabezará Eduardo Coudet y ya definió quién será su principal ayudante de campo. Se trata de Ariel Broggi, un viejo conocido del entrenador y una de las personas de mayor confianza dentro de su recorrido profesional.

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El ex defensor y entrenador de Banfield y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se incorporará oficialmente al cuerpo técnico millonario a partir del 17 de junio, cuando el plantel inicie la pretemporada de cara al segundo semestre de la temporada.

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La llegada de Broggi no es casualidad. Se trata de uno de los colaboradores más cercanos que tuvo Coudet a lo largo de su carrera como entrenador. Ambos trabajaron juntos en Racing Club, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro, construyendo una relación profesional que se fortaleció con el paso de los años.

Un hombre de confianza para el Chacho

Desde el desembarco de Coudet en River se especuló mucho sobre la conformación de su grupo de trabajo. Tras la salida de Patricio Graff, quien lo acompañó durante su etapa en España, surgieron varios nombres para ocupar ese rol clave dentro del cuerpo técnico.

Uno de los primeros apuntados fue Luis González, aunque sus compromisos laborales en Porto dificultaron cualquier posibilidad de acuerdo. También sonó Javier Pinola, identificado con River y actualmente vinculado al fútbol europeo, pero finalmente esa alternativa tampoco prosperó.

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En ese contexto apareció la posibilidad de sumar nuevamente a Broggi, quien venía desarrollando su carrera como entrenador principal, aunque decidió aceptar el desafío de regresar al rol de ayudante tras el llamado de Coudet.

Una sociedad marcada por los títulos

La relación entre ambos tiene además un dato particular: los únicos tres títulos que conquistó Coudet como entrenador fueron junto a Broggi como integrante de su cuerpo técnico.

Los primeros llegaron en Racing, donde obtuvieron la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019. Más adelante volvieron a celebrar juntos en Atlético Mineiro, donde se consagraron campeones del torneo estadual en 2023.

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Por ese motivo, dentro del entorno del entrenador consideran a Broggi una pieza clave, tanto por su capacidad de trabajo como por el conocimiento mutuo acumulado a lo largo de varios años.

Con esta incorporación, River continúa armando el equipo de trabajo que acompañará a Coudet en una etapa que tendrá como principal objetivo potenciar al plantel y volver a posicionar al club como protagonista en todas las competencias del segundo semestre.