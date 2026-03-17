"Queremos que Santiago del Estero adopte boleta única y ficha limpia cuanto antes"

Tomás Figueroa defendió durante una charla con Radio Panorama los proyectos presentados en la Legislatura y apuntó a implementar cambios electorales de cara a los próximos comicios municipales.

Hoy 10:36

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, confirmó la presentación de los proyectos de boleta única de papel y ficha limpia en la Cámara de Diputados provincial, en línea con la estrategia nacional del espacio.

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En diálogo con Radio Panorama, el dirigente explicó que ambas iniciativas forman parte de un esquema unificado que el partido impulsa en todo el país. “Somos un partido nacional y estamos bajando a las provincias propuestas que ya se han trabajado a nivel nacional”, sostuvo.

Sobre la boleta única de papel, Figueroa destacó los resultados de su implementación en elecciones recientes y señaló que representa una herramienta más eficiente. “Ha sido un éxito tanto para el votante como para el escrutinio, además de implicar un costo sustancialmente menor”, afirmó. En ese sentido, consideró que el actual sistema genera gastos innecesarios y complicaciones para los electores.

El dirigente manifestó además la intención de que este mecanismo pueda aplicarse en las próximas elecciones municipales de la provincia. “Aspiramos a implementarlo de manera inmediata, aprovechando la experiencia reciente”, indicó.

En cuanto al proyecto de ficha limpia, recordó que se trata de una iniciativa impulsada originalmente por el PRO a nivel nacional y que posteriormente fue retomada por el Gobierno. Según explicó, el objetivo es trasladar a la provincia “los resultados positivos que la ciudadanía esperaba”.

Figueroa también hizo referencia a la composición legislativa y a las posibilidades de avanzar con estas propuestas. Señaló que el bloque cuenta con cuatro diputados y expresó su expectativa de lograr consensos con otros espacios políticos. “Estamos convencidos de que tanto el PRO como otros sectores deben acompañar estas iniciativas”, afirmó.

Por otro lado, el dirigente adelantó que La Libertad Avanza trabaja en la presentación de candidatos en las principales ciudades de la provincia, de cara a un año electoral que calificó como “muy movido”.