Invitan a la proyección gratuita de la película “Muña Muña” en el Cine Teatro Renzi

La propuesta busca generar un espacio de reflexión e inclusión a través del cine, con entrada libre para toda la comunidad.

Hoy 14:06

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a participar de la proyección especial de la película “Muña Muña”, que se realizará el miércoles 18 de marzo a las 20 en el Cine Teatro Renzi, en el marco de las actividades programadas por el “Mes de la Mujer”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La función será con entrada libre y gratuita, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, reflexión y promoción de la igualdad a través de una propuesta cultural abierta a toda la comunidad.

La actividad es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, a través del área de Adultos Mayores y la Secretaría de Gobierno con la Oficina de la Diversidad

“Muña Muña” es una película argentina de drama romántico, dirigida y escrita por Paula Morel Kistrof. La historia narra la vida de una enfermera de la tercera edad que, tras la partida de su hijo de su hogar, inicia una relación clandestina con un turista francés, atravesando diferentes emociones, decisiones y nuevos comienzos.

Desde el municipio se destacó la importancia de promover propuestas culturales abiertas a toda la comunidad, que inviten a reflexionar sobre los derechos, la igualdad y el rol de la mujer en la sociedad.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se continúa impulsando actividades culturales que promueven la participación, la inclusión y el acceso a la cultura para todos los vecinos.