Jornada financiera: repuntaron las acciones argentinas y el riesgo país perforó los 600 puntos

Una sesión positiva en los mercados internacionales impulsó el ascenso de 2,2% para el S&P Merval. Los bonos públicos subieron 0,4% en promedio.

Hoy 20:27

Los principales mercados mundiales operaron con ganancias este martes y dicha tendencia ayudó a una recuperación de precios para los golpeados activos argentinos. Los índices de Wall Street fueron de mayor a menor y tras una suba próxima a 1% por la mañana cerraron con ganancias moderadas en un rango de 0,1% a 0,5%, con el panel tecnológico Nasdaq al frente.

Mientras que en la región el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo subió 0,3%, destacó el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que ganó 2,2%, en los 2.663.049 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- subieron un 0,4% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que restó 13 unidades para la Argentina, en los 587 puntos básicos.

Entre los papeles líderes los que más subieron fueron Pampa Energía (+4,7%), Transportadora Gas del Sur (+4,2%) y Central Puerto (+4,2%). Transener (-5,2%) fue la acción que más bajó.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, consideró que “a pesar del rebote, la cautela persiste. Esta semana la Reserva Federal se reúne y el mercado descuenta que las tasas se mantendrán sin cambios”. “La gran duda es si el shock energético previo ya se filtró en las proyecciones de inflación, lo que podría alejar definitivamente cualquier expectativa de baja de tasas para el primer semestre”, agregó Vlassich.

“De cara a las próximas semanas, y considerando el actual contexto de tensión global junto con la ausencia de catalizadores claros en el frente local, luce poco probable observar una compresión significativa del riesgo país en el corto plazo. En este escenario, el indicador probablemente continúe lateralizando dentro del rango actual hasta que disminuya la incertidumbre externa”, evaluó IEB.

Los precios del petróleo avanzaron mientras continuó la tensión geopolítica y militar en torno a Irán. El crudo ligero de Texas ganó 3,2% a USD 95,44 el barril, mientras que la variedad Brent del Mar del Norte ascendió 3,5%, en los 103,67 dólares.

“Las cotizaciones del crudo escalaron en los últimos 30 días tras el estallido bélico en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos e Israel decidieron intervenir Irán. El conflicto derivó en el fallecimiento del líder supremo iraní, Ayatolá Alí Jamenei, y el cierre del Estrecho de Ormuz”, indicó Puente.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, señaló que “la escalada bélica en Medio Oriente y la creciente inestabilidad en el estratégico estrecho de Ormuz han obligado a una reconfiguración drástica de las proyecciones económicas mundiales, según advirtió un reciente informe de Goldman Sachs que anticipa un impacto directo del 0,3% a la baja en el Producto Bruto Interno (PBI) global para el próximo año”.

“El análisis de la entidad financiera subraya que el encarecimiento sostenido del petróleo y del gas, derivado de la guerra en Irán, no solo enfriará la actividad económica (llevando la previsión de crecimiento del 2,9% al 2,6%) sino que también actuará como un potente motor inflacionario, sumando entre 0,5 y 0,6 puntos porcentuales a la suba de precios internacionales”, refirió Morales.