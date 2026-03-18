Dos participantes fueron eliminados y MasterChef Celebrity ya tiene a sus finalistas

En el programa del martes por la noche, el jurado eligió a los dos participantes que se disputarán el premio mayor. Cuándo y cómo será la gran final del programa liderado por Wanda Nara.

Hoy 05:20

De manera oficial, MasterChef Celebrity (Telefe) entró en su recta final. Este martes 17 de marzo el jurado —integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis— definió a los dos finalistas que competirán por el gran premio del reality.

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De cara a la gran final —que se desarrollará en dos programas consecutivos, este miércoles 18 y el jueves 19 de marzo—, los semifinalistas Claudio “Turco” Husaín, Sofi “Reini” Gonet, Ian Lucas y Maxi López debieron superar un nuevo desafío culinario, que consistió en replicar un cordero en croute con puré de edamame y menta, con reducción de aceto y ciruelas pasas, para el cual dispusieron de 70 minutos.

De este modo, pese a algunos errores en la elaboración, los platos más destacados de la noche fueron los de Ian Lucas y Sofi "Reini" Gonet.

El cantante fue elogiado por su técnica en la salsa y el croute, así como por la correcta cocción de su preparación.

Por su parte, la influencer se destacó por su croute, aunque Germán advirtió que la carne necesitaba más horno, algo con lo que coincidió Donato al señalar que también le faltó sellado.

En tanto, las propuestas gastronómicas menos logradas de la jornada fueron las de los exfutbolistas, ya que no consiguieron una cocción adecuada del cerdo, que quedó apenas sellado. No obstante, en ambos casos, el jurado destacó la preparación del puré y el croute.

Así, luego de tomarse unos minutos para deliberar y definir a los nuevos eliminados, el jurado decidió que Maxi López y Claudio “Turco” Husaín abandonaran la competencia.

De esta manera, Ian Lucas y La Reini se convirtieron en los finalistas de MasterChef Celebrity.

Ian y La Reini son los finalistas.

Al enterarse de que había logrado meterse en la gran final de MasterChef Celebrity, el cantante celebró, enérgico: "¡Vamos, carajo! ¡Vamos a la final, eh! ¡Con todo!".

Segundos más tarde, con una gran sonrisa en su rostro, Lucas expresó: "Me aguanto las lágrimas porque no me gusta que me vean llorar. Por eso intento llorar lo menos posible, pero estoy muy feliz. En serio...".

No obstante, pocos después y con la voz entre cortada, Ian remarcó: "Nosotros dejamos todo para estar acá. Fue mucho sacrificio, en todo sentido. Y también hubo mucho prejuicio al principio. Muchos preguntaban: '¿Quién es este?' cuando yo estaba eligiendo salir de mi zona de confort, en la que estaba muy bien, para venir acá".

"Y acá, me encontré con gente increíble, un grupo tremendo. Esto es un sueño, estoy feliz. Y ahora, poder compartirlo con mi familia , ya esta...pasé lo que pasé. Si me voy, me voy a ir muy feliz de que di todo de mi", sostuvo.

Como no podía ser de otra manera, Gonet se sumó a las emotivas reflexiones por haber alcanzado la última instancia de la competencia: "Lo dejé todo, mal. Y sé que Ian también así que estoy contenta".

"Estoy muy preparada para la final. Es algo que me entusiasma un montón pero al mismo tiempo, no quiero que se termine. Quiero seguir disfrutando cada segundo dentro de este programa", reconoció Sofi al referirse sobre sus sensaciones de cara a la última emisión del reality culinario.

¿Cómo será la final de MasterChef Celebrity?

Bajo la conducción de Wanda Nara, MasterChef Celebrity comenzará a vivir una nueva final este miércoles 18 de marzo, a partir de las 21.30, por Telefe.

De este modo, tras ingresar a la última instancia de la competencia, Ian Lucas y La Reini dejaron atrás sus tradicionales delantales para vestir las chaquetas de chef con las que durante las próximas dos ediciones (miércoles y jueves, día que se conocerá el nombre del ganador) enfrentarán la prueba más exigente de toda la temporada: diseñar y ejecutar un menú completo de tres pasos —entrada, plato principal y postre— con el que deslumbrar al exigente jurado.