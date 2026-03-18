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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 MAR 2026 | 0º
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La OEIA informó que Irán comunicó que un proyectil golpeó una planta nuclear

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que Irán le comunicó que un proyectil extranjero alcanzó a golpear la planta nuclear de Bushehr.

Hoy 05:51

En ese sentido, el titular del organismo, el argentino Rafael Grossi, reiteró su llamado a la máxima moderación durante el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear.

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Por su parte, Israel lanzó una serie de ataques en el centro de Beirut, Líbano y destruyó un edificio en el barrio de Bashoura, un distrito cercano a la sede del gobierno libanés.

Según consignó CNN citando a una fuente del gobierno israelí, se trataba de una basa de operaciones de Hezbollah.

No obstante, la explosión provocó una importante llamarada que dispersó escombros y una nube de polvo varias cuadras a la redonda. Además, al cabo de unos minutos, la debilitada estructura terminó por derrumbarse, lo que motivó a una rápido despliegue de los socorristas para buscar personas atrapadas.

TEMAS Israel Irán nuclear

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