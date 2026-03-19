Kevin Spacey llega a un acuerdo con tres denunciantes por abusos y evita un juicio civil

El actor resolvió las demandas por presunto abuso sexual antes del inicio del proceso previsto para octubre. No se difundieron los términos del acuerdo.

Hoy 07:29

El actor Kevin Spacey alcanzó un acuerdo con tres hombres que lo habían demandado por presuntas agresiones sexuales, evitando así un juicio civil que iba a celebrarse en Londres el próximo mes de octubre.

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Según informó BBC News, las denuncias señalaban hechos ocurridos entre los años 2000 y 2013. Si bien en noviembre se había determinado que el actor enfrentaría un nuevo proceso judicial, finalmente las partes llegaron a un arreglo extrajudicial cuyos detalles no fueron revelados.

Spacey ha negado en reiteradas ocasiones todas las acusaciones en su contra. En 2023, fue absuelto en un juicio penal en el Reino Unido en el que cuatro hombres lo acusaban de delitos sexuales. Posteriormente, dos de esos denunciantes avanzaron con demandas civiles ante el Tribunal Superior de Londres.

Uno de los demandantes ya había iniciado acciones legales en 2022, aunque el caso fue suspendido mientras se desarrollaba el proceso penal. El hombre —cuya identidad se mantiene bajo reserva por decisión judicial— afirmó haber sufrido daños psicológicos y pérdidas económicas como consecuencia de un presunto abuso ocurrido en agosto de 2008. Otro denunciante sostuvo que el actor lo habría agredido en 12 ocasiones entre 2000 y 2005.

El tercer demandante, Ruari Cannon, renunció a su derecho al anonimato y aseguró que Spacey lo manoseó durante una fiesta en 2013, cuando participaba en una obra en el teatro Old Vic, donde el actor se desempeñaba como director artístico. Cannon expuso su testimonio en la docuserie Spacey Unmasked, estrenada en 2024.

En respuesta a estas acusaciones, Spacey sostuvo que cada vez que ha tenido la oportunidad de defenderse en un ámbito judicial adecuado, las denuncias no han prosperado.

En paralelo, el actor también enfrentó una demanda civil en Nueva York en 2022, presentada por Anthony Rapp. En ese caso, un jurado determinó que Spacey no era responsable de los hechos denunciados.

Con este acuerdo en Londres, el actor evita un nuevo proceso judicial, aunque las controversias en torno a su figura continúan generando repercusión en la industria del entretenimiento.