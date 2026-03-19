Guerra entre Israel e Irán: caen las principales bolsas y el petróleo roza los US$115 tras otro ataque iraní en Kuwait

La incertidumbre sobre cuándo llegará el final del conflicto bélico en Medio Oriente vuelve a arrastrar este jueves a los mercados y el crudo a nivel global.

Hoy 09:06

Otro ataque iraní en Kuwait y la incertidumbre sobre cuándo llegará el final de la guerra entre Estados Unidos, Israel y el régimen persa provocan este jueves una fuerte caída de los mercados, entre ellos el Nikkei japonés que cerró con una baja del 3,5%. A su vez el crudo Brent, que sirve de referencia en Argentina, ya roza los US$ 115 por barril.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de un ataque iraní con drones contra dos refinerías de petróleo en Kuwait y la persistente incertidumbre sobre el final de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, caen las principales bolsas del mundo y vuelve a subir el precio del crudo a nivel global.

En este sentido, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró este jueves con una caída del 3,57% y el DAX 30 de Frankfurt pierde el 2,57%.

A su vez el crudo Brent, que sirve de referencia en Argentina, aumenta el 6,49% y se vende a US$ 114,32 por barril. En tanto que el Western Texas Intermediate (WTI) sube el 1,15% y se comercializa a US$ 96,56 por barril.