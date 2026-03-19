“Es mi última participación”: de manera sorpresiva, Donato de Santis se despidió de MasterChef

El reconocido chef anunció su retiro del reality en la antesala de la gran final protagonizada por Ian Lucas y Sofi “La Reini” Gonet. Emocionó a todos por una confesión inesperada.

Hoy 08:56

Luego de más de diez años de ser una de las caras principales del jurado de MasterChef, Donato de Santis tomó la importante decisión de no cumplir más ese rol y, visiblemente emocionado, la comunicó en la previa de la final de la presente temporada, que protagonizan el cantante y youtuber Ian Lucas y la influencer Sofi “La Reini” Gonet.

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“Hice 10 ediciones con esta, de Masterchef, donde la pasé espectacular, la verdad, hermoso. Lo que quiero decir es que, bueno, ha llegado el momento para mí de hacer un paso al costado. Así que decidí que esta es mi última participación”, confesó el chef italiano, después de pedirle “tres minutos” para anunciar “algo personal”.

Y continuó, refiriéndose a Damián Betular y Germán Martitegui: “Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, de estos cuadrados que estamos acá. Dos grandes profesionales”.

"A vos, Wanda, una persona increíble, un corazón, una generosidad, una excelencia”, incluyó de Santis a la conductora del envío de famosos. “Yo no sabía nada de esto”, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas.

El italiano también agradeció “a los finalistas, a todos los exparticipantes, a todos ustedes desde los que están en la recepción, hasta la más alta esfera, y no dejar por último el público, el público que siempre (realiza una) crítica, buena, constructiva, acompañamiento, siempre estuvo presente, me acompañó por todo este tiempo”.

“Perdón que agarré este momento porque necesitamos entrar en el mérito de ustedes, pero agarré estos minutitos y les agradezco a todos. Muchísimas, muchísimas gracias”, completó de Santis, antes de recibir un abrazo de Betular, Martitegui y Wanda, en medio de los aplausos de todo el estudio.

Luego, Ian Lucas y “La Reini” comenzaron a cocinar los tres platos distintos que les exigían en esta instancia decisiva de MasterChef Celebrity para aspirar a convertirse en los ganadores del certamen y quedarse con el premio mayor (el trofeo y 50 millones de pesos).