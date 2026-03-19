Londres creó el primer hotel de lujo del mundo con un salón de belleza para perros

El espacio ofrece servicios personalizados para el cuidado de mascotas y refleja la creciente presencia de animales entre los viajeros.

Hoy 09:04

Viajar con mascotas ha pasado de ser un reto logístico a formar parte del itinerario, sobre todo cuando el destino incluye hoteles que ofrecen un cuidado de mascotas del mismo nivel de confort que a los huéspedes. En Londres, uno de los hoteles más sofisticados ha llevado esta tendencia un paso más allá: The Peninsula London ha inaugurado una peluquería canina de alta gama dentro del propio hotel, convirtiéndose en el primero de la ciudad en ofrecer este tipo de servicio exclusivo para perros.

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La nueva instalación, denominada “Peluquería Canina”, se creó en colaboración con Love My Human, una marca de alta gama con sede en el barrio londinense de Chelsea, conocida por sus servicios especializados y productos de estilo de vida orientados al mundo de las mascotas. Esta iniciativa refuerza el compromiso del hotel con experiencias exclusivas y personalizadas, esta vez diseñadas para huéspedes de cuatro patas, y amplía su oferta más allá de los viajeros para atender también a los residentes de la ciudad.

“Siempre nos esforzamos por reforzar el compromiso del hotel de ser un lugar que admite mascotas, y esta colaboración con Love My Human nos permite brindar el mismo nivel de atención tanto a nuestros huéspedes de cuatro patas como a sus dueños”, afirma Rolf Buehlmann, director general de The Peninsula London. “Como dueño de un perro, es importante para mí que toda la familia se sienta realmente bien atendida durante su estancia con nosotros”, añade.

Ubicado en la galería comercial de la planta baja del hotel, junto al taller de flores, este espacio fue diseñado para ofrecer una experiencia de cuidado personalizada para cada mascota. Entre los servicios disponibles se incluyen baños completos, recortes, lavado, corte de uñas, cepillado, limpieza dental e incluso tratamientos faciales. El ambiente combina equipamiento profesional, un servicio especializado y el mismo cuidado estético que caracteriza a los demás servicios del hotel.

La creación de este salón responde a una tendencia creciente: cada vez más viajeros incluyen a sus mascotas en sus viajes a Londres, lo que impulsa la demanda de experiencias de lujo que satisfagan tanto a los dueños como a sus compañeros. Hoteles de alta gama, como The Peninsula London, están respondiendo a esta tendencia con servicios que transforman la estancia en un programa completo para toda la familia.

“Estamos encantados de aportar nuestra experiencia a The Peninsula London”, afirma Jenny Matthews, fundadora de Love My Human. “Como vecinos de la zona, era natural colaborar con un hotel que comparte nuestro compromiso con la calidad y un servicio atento. Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia de peluquería canina fluida, profesional y agradable para los perros, mientras sus dueños se relajan y disfrutan de las instalaciones del hotel", añade.