Con cinco estrenos se renueva la cartelera de Cine Sunstar

Turbulencia, Solo Fanáticos, Pinocho, Boda Sangrienta 2 y Proyecto Fin del Mundo llegan a la pantalla grande. Mirá los tráilers y conocé todos los detalles.

Hoy 10:27

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En esta oportunidad son cinco las películas que se suman a la grilla de propuestas. Una de ellas es “Turbulencia”, un thriller de acción dirigido por Claudio Fäh y protagonizado por Olga Kurylenko, Jeremy Irvine y Kelsey Grammer, que propone una historia cargada de tensión en un entorno límite. También llega “Solo fanáticos”, película argentina vinculada al mundo de las redes sociales y los límites de la intimidad. Para toda la familia, se suma “Pinocho”, una nueva adaptación del clásico cuento que vuelve a cobrar vida en la pantalla grande.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Completan la lista de novedades “Boda Sangrienta 2”, secuela del exitoso film de terror que tiene como protagonista a Samara Weaving, y “Proyecto Fin del Mundo”, una producción de ciencia ficción que aborda un escenario extremo de supervivencia.

Turbulencia. Un matrimonio se embarca en una aventura en globo aerostático, pero circunstancias imprevistas provocan situaciones de riesgo vital que ponen a prueba su amor y resistencia mientras luchan por sobrevivir.

Solo fanáticos. Una joven modelo de OnlyFans, tras una relación fugaz, queda embarazada de un hijo de un acaudalado empresario hotelero. A partir de este punto de partida, el filme indaga en las tensiones entre maternidad, deseo, exposición mediática y las consecuencias emocionales derivadas de la obsesión digital.

Pinocho. El director ruso Igor Voloshin lidera la producción que, bajo el título internacional Buratino y el local Pinocho, busca capitalizar la universalidad del relato, manteniendo el eje en el viaje de autodescubrimiento del protagonista. Con la elección de Voloshin como realizador, la obra entra en el listado global de adaptaciones fílmicas que han marcado la trayectoria de la historia desde la publicación del texto original en 1883.

Boda Sangrienta 2. Momentos después de sobrevivir a un ataque de la familia Le Domas, Grace descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego, y esta vez acompañada por su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una oportunidad para sobrevivir, mantener con vida a su hermana y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen para hacerse con el trono, y quien gane lo gobernará todo.