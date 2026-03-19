“Santiago es memoria”: invitan al acto por el 24 de marzo en el Centro Cultural del Bicentenario

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia invitó a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se realizará el próximo martes 24 de marzo a las 10 en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario.

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La actividad se llevará a cabo en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar, una fecha que convoca a la reflexión colectiva sobre uno de los períodos más complejos de la historia argentina.

Invitación oficial

Desde el organismo, a través de la Dirección Provincial de Memorias, Etnias y Violencia Institucional, señalaron que el objetivo es reafirmar el compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Además, destacaron la importancia de fortalecer las instituciones y promover la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, con memoria activa para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

El acto está abierto a toda la comunidad y forma parte de las actividades organizadas en la provincia para recordar y reflexionar sobre el pasado reciente del país.