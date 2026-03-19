El gobierno continúa acompañando a las familias afectadas por el temporal en el interior

Los equipos territoriales se encuentran presentes brindando ayuda directa a las familias, con entrega de módulos alimentarios, agua potable, colchones y elementos de primera necesidad, además de relevar la situación en cada zona para dar respuestas inmediatas.

Hoy 12:58

En el marco del operativo dispuesto por el Comité de Emergencia, el Gobierno de la Provincia despliega un trabajo sostenido de asistencia y acompañamiento en distintas localidades de los departamentos Atamisqui y Avellaneda, afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

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Los equipos territoriales se encuentran presentes brindando ayuda directa a las familias, con entrega de módulos alimentarios, agua potable, colchones y elementos de primera necesidad, además de relevar la situación en cada zona para dar respuestas inmediatas.

Estas acciones se desarrollan de manera articulada con comisionados municipales, organismos provinciales y fuerzas de seguridad, garantizando una presencia activa del Estado en cada comunidad.

Por expresas instrucciones del gobernador, se continúa reforzando el acompañamiento en territorio, priorizando la contención y el bienestar de las familias santiagueñas ante esta contingencia climática.