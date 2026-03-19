El gobierno continúa acompañando a las familias afectadas por el temporal en el interior

Los equipos territoriales se encuentran presentes brindando ayuda directa a las familias, con entrega de módulos alimentarios, agua potable, colchones y elementos de primera necesidad, además de relevar la situación en cada zona para dar respuestas inmediatas.
En el marco del operativo dispuesto por el Comité de Emergencia, el Gobierno de la Provincia despliega un trabajo sostenido de asistencia y acompañamiento en distintas localidades de los departamentos Atamisqui y Avellaneda, afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días.
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Los equipos territoriales se encuentran presentes brindando ayuda directa a las familias, con entrega de módulos alimentarios, agua potable, colchones y elementos de primera necesidad, además de relevar la situación en cada zona para dar respuestas inmediatas.
Estas acciones se desarrollan de manera articulada con comisionados municipales, organismos provinciales y fuerzas de seguridad, garantizando una presencia activa del Estado en cada comunidad.
Por expresas instrucciones del gobernador, se continúa reforzando el acompañamiento en territorio, priorizando la contención y el bienestar de las familias santiagueñas ante esta contingencia climática.