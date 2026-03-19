La Banda: refuerzan trabajos de fumigación en los barrios afectados por las inundaciones

La Secretaría de Servicios Públicos desplegó un operativo de fumigación en las zonas afectadas por la crecida del Río Dulce como parte de los trabajos de acompañamiento a las familias afectadas.

Hoy 15:33

En este sentido, se indicó que esta fumigación preventiva se realiza con el objetivo de reducir la población de mosquitos y evitar la proliferación de insectos luego de las inundaciones registradas en los últimos días. Las acciones se desarrollaron durante el atardecer y forman parte del acompañamiento sanitario a la comunidad en los sectores de Rubia Moreno, La Bajada y Salta Prolongación.

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Desde el municipio remarcan que estas intervenciones forman parte de las medidas sanitarias que se implementan en las zonas afectadas por el temporal, con el propósito de preservar las condiciones ambientales y proteger a las comunidades que atraviesan el proceso de recuperación.

Cabe destacar, que los operativos de fumigación se realizan de manera programada semanalmente en los diferentes barrios de la ciudad de La Banda como parte de las medidas preventivas impulsadas a través de la campaña de “Lucha contra el Dengue”.